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В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 21.09.2024
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела
Жители шести населенных пунктов Волоконовского района остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины села Тишанка, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T18:18
2024-09-21T18:18
2024-09-21T18:18
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Волоконовского района остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины села Тишанка, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке беспилотника. Предварительно, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи - на данный момент без света остаются сёла Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка", - написал Гладков. Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела
Гладков: шесть сел Волоконовского района остались без света из-за обстрела ВСУ