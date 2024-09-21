https://ria.ru/20240921/obstrel-1974016799.html

В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела

В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 21.09.2024

В Белгородской области шесть сел остались без света из-за обстрела

Жители шести населенных пунктов Волоконовского района остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины села Тишанка, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T18:18

2024-09-21T18:18

2024-09-21T18:18

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Жители шести населенных пунктов Волоконовского района остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины села Тишанка, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке беспилотника. Предварительно, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи - на данный момент без света остаются сёла Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка", - написал Гладков. Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков