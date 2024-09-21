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Аналитики спрогнозировали динамику цен на нефть - РИА Новости, 21.09.2024
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07:50 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/neft-1973890339.html
Аналитики спрогнозировали динамику цен на нефть
Аналитики спрогнозировали динамику цен на нефть - РИА Новости, 21.09.2024
Аналитики спрогнозировали динамику цен на нефть
Ситуация с низким спросом на нефть, скорее всего, сохранится в следующем году, это отразится на ценах, сообщил РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:50
2024-09-21T07:50
экономика
цены на нефть
опек
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ситуация с низким спросом на нефть, скорее всего, сохранится в следующем году, это отразится на ценах, сообщил РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников.В начале сентября Brent потеряла более семи процентов стоимости и достигла минимума с декабря 2021-го. К концу месяца тарифы несколько отыграли падение и поднялись до 74 долларов за баррель."Ограничение на добычу ОПЕК+ мало помогут, поэтому я не жду сверхвысоких цен на нефть в 2025-м. Скорее всего, Brent будет в диапазоне 65-75 долларов", — заявил эксперт. Он полагает, что из-за изменения структуры рынка тренд на дешевеющую нефть будет устойчивым.Ранее аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs допустили падение до 50-60 долларов за баррель в ближайшие два года.К 10 сентября цены на топливо обновили минимум за почти три года — Brent опускалась ниже $69 за баррель. Тарифы снижались с середины июля.
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экономика, цены на нефть, опек, goldman sachs, brent
Экономика, Цены на нефть, ОПЕК, Goldman Sachs, Brent
Аналитики спрогнозировали динамику цен на нефть

Аналитик Верников: ситуация с ценами на нефть сохранится в 2025 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабочие на мобильной буровой установке компании "Татнефть"
Рабочие на мобильной буровой установке компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ситуация с низким спросом на нефть, скорее всего, сохранится в следующем году, это отразится на ценах, сообщил РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников.
В начале сентября Brent потеряла более семи процентов стоимости и достигла минимума с декабря 2021-го. К концу месяца тарифы несколько отыграли падение и поднялись до 74 долларов за баррель.
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"Ограничение на добычу ОПЕК+ мало помогут, поэтому я не жду сверхвысоких цен на нефть в 2025-м. Скорее всего, Brent будет в диапазоне 65-75 долларов", — заявил эксперт. Он полагает, что из-за изменения структуры рынка тренд на дешевеющую нефть будет устойчивым.
Ранее аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs допустили падение до 50-60 долларов за баррель в ближайшие два года.
К 10 сентября цены на топливо обновили минимум за почти три года — Brent опускалась ниже $69 за баррель. Тарифы снижались с середины июля.
 
ЭкономикаЦены на нефтьОПЕКGoldman SachsBrent
 
 
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