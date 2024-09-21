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В Китае призвали НАТО "подать в отставку" вместе с уходящим генсеком - РИА Новости, 21.09.2024
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07:01 21.09.2024 (обновлено: 07:22 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/nato-1973953832.html
В Китае призвали НАТО "подать в отставку" вместе с уходящим генсеком
В Китае призвали НАТО "подать в отставку" вместе с уходящим генсеком - РИА Новости, 21.09.2024
В Китае призвали НАТО "подать в отставку" вместе с уходящим генсеком
НАТО за 75 лет своего существования не поспособствовала созданию более мирного и безопасного порядка, но являлась корнем возникновения дилемм безопасности,... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:01
2024-09-21T07:22
в мире
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брюссель
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ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости. НАТО за 75 лет своего существования не поспособствовала созданию более мирного и безопасного порядка, но являлась корнем возникновения дилемм безопасности, альянс должен "уйти в отставку" вместе с покидающим пост генсеком, пишет китайское государственное издание Global Times. Срок полномочий действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенбера подходит к завершению. Первого октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Авторы статьи отмечают, что 75-летняя история НАТО доказала, что эта организация не сделала Европу или мир более мирными и безопасными, но само существование и постоянное расширение альянса стали первопричиной возникновения дилемм безопасности. "Напротив, "длительный мир" был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и конфронтационного менталитета", - пишет издание. "Мы призываем НАТО как можно скорее "уйти в отставку" вместе с уходящим генеральным секретарем, вместе с устаревшими концепциями менталитета холодной войны и игрой с нулевой суммой, ошибочной практикой пропаганды военной силы и стремлением к "абсолютной безопасности", а также опасным поведением, которое разрушает Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион", - подчеркивается в статье. Газета отмечает, что НАТО должна была прекратить свое существование вместе с окончанием Холодной войны. По словам авторов, выживание и развитие альянса всегда зависели от создания беспокойства по поводу безопасности и неоднократного участия в конфликтах. Издание пишет, что Столтенберг пытается изобразить НАТО защитником региональной и даже глобальной безопасности, но риторика о том, что "военная сила является предпосылкой для диалога", - это просто еще один способ заявить о том, что "сила порождает право". "Именно расширение НАТО посеяло семена украинского кризиса, а ее расширение в Азиатско-Тихоокеанский регион экспортировало геополитическую напряженность за пределы Европы", - пишет газета. Авторы отмечают, что под руководством Столтенберга НАТО еще больше сблизилось с США в вопросах стратегических целей.
https://ria.ru/20240920/ssha-1973887902.html
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в мире, европа, брюссель, нато, китай
В мире, Европа, Брюссель, НАТО, Китай
В Китае призвали НАТО "подать в отставку" вместе с уходящим генсеком

GT: НАТО должна уйти в отставку вместе с уходящим генсеком

CC BY-SA 4.0 / J. Patrick Fischer (cropped) / Luftwaffenbasis GeilenkirchenАвиабаза НАТО Гайленкирхен в ФРГ
Авиабаза НАТО Гайленкирхен в ФРГ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
CC BY-SA 4.0 / J. Patrick Fischer (cropped) / Luftwaffenbasis Geilenkirchen
Авиабаза НАТО Гайленкирхен в ФРГ. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости. НАТО за 75 лет своего существования не поспособствовала созданию более мирного и безопасного порядка, но являлась корнем возникновения дилемм безопасности, альянс должен "уйти в отставку" вместе с покидающим пост генсеком, пишет китайское государственное издание Global Times.
Срок полномочий действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенбера подходит к завершению. Первого октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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20 сентября, 18:13
Авторы статьи отмечают, что 75-летняя история НАТО доказала, что эта организация не сделала Европу или мир более мирными и безопасными, но само существование и постоянное расширение альянса стали первопричиной возникновения дилемм безопасности.
"Напротив, "длительный мир" был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и конфронтационного менталитета", - пишет издание.
"Мы призываем НАТО как можно скорее "уйти в отставку" вместе с уходящим генеральным секретарем, вместе с устаревшими концепциями менталитета холодной войны и игрой с нулевой суммой, ошибочной практикой пропаганды военной силы и стремлением к "абсолютной безопасности", а также опасным поведением, которое разрушает Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион", - подчеркивается в статье.
Газета отмечает, что НАТО должна была прекратить свое существование вместе с окончанием Холодной войны. По словам авторов, выживание и развитие альянса всегда зависели от создания беспокойства по поводу безопасности и неоднократного участия в конфликтах.
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20 сентября, 00:23
Издание пишет, что Столтенберг пытается изобразить НАТО защитником региональной и даже глобальной безопасности, но риторика о том, что "военная сила является предпосылкой для диалога", - это просто еще один способ заявить о том, что "сила порождает право".
"Именно расширение НАТО посеяло семена украинского кризиса, а ее расширение в Азиатско-Тихоокеанский регион экспортировало геополитическую напряженность за пределы Европы", - пишет газета.
Авторы отмечают, что под руководством Столтенберга НАТО еще больше сблизилось с США в вопросах стратегических целей.
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