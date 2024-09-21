https://ria.ru/20240921/nato-1973953832.html

В Китае призвали НАТО "подать в отставку" вместе с уходящим генсеком

В Китае призвали НАТО "подать в отставку" вместе с уходящим генсеком - РИА Новости, 21.09.2024

В Китае призвали НАТО "подать в отставку" вместе с уходящим генсеком

НАТО за 75 лет своего существования не поспособствовала созданию более мирного и безопасного порядка, но являлась корнем возникновения дилемм безопасности,... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T07:01

2024-09-21T07:01

2024-09-21T07:22

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ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости. НАТО за 75 лет своего существования не поспособствовала созданию более мирного и безопасного порядка, но являлась корнем возникновения дилемм безопасности, альянс должен "уйти в отставку" вместе с покидающим пост генсеком, пишет китайское государственное издание Global Times. Срок полномочий действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенбера подходит к завершению. Первого октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится официальная передача дел новому генсеку, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Авторы статьи отмечают, что 75-летняя история НАТО доказала, что эта организация не сделала Европу или мир более мирными и безопасными, но само существование и постоянное расширение альянса стали первопричиной возникновения дилемм безопасности. "Напротив, "длительный мир" был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и конфронтационного менталитета", - пишет издание. "Мы призываем НАТО как можно скорее "уйти в отставку" вместе с уходящим генеральным секретарем, вместе с устаревшими концепциями менталитета холодной войны и игрой с нулевой суммой, ошибочной практикой пропаганды военной силы и стремлением к "абсолютной безопасности", а также опасным поведением, которое разрушает Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион", - подчеркивается в статье. Газета отмечает, что НАТО должна была прекратить свое существование вместе с окончанием Холодной войны. По словам авторов, выживание и развитие альянса всегда зависели от создания беспокойства по поводу безопасности и неоднократного участия в конфликтах. Издание пишет, что Столтенберг пытается изобразить НАТО защитником региональной и даже глобальной безопасности, но риторика о том, что "военная сила является предпосылкой для диалога", - это просто еще один способ заявить о том, что "сила порождает право". "Именно расширение НАТО посеяло семена украинского кризиса, а ее расширение в Азиатско-Тихоокеанский регион экспортировало геополитическую напряженность за пределы Европы", - пишет газета. Авторы отмечают, что под руководством Столтенберга НАТО еще больше сблизилось с США в вопросах стратегических целей.

https://ria.ru/20240920/ssha-1973887902.html

https://ria.ru/20240920/lavrov-1973737596.html

https://ria.ru/20240919/stoltenberg-1973705078.html

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