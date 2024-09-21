https://ria.ru/20240921/napadenie-1973946028.html

Более 140 человек попали в Курскую областную больницу после нападения ВСУ

Более 140 человек попали в Курскую областную больницу после нападения ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024

Более 140 человек попали в Курскую областную больницу после нападения ВСУ

Курская областная больница после нападения ВСУ на регион приняла 142 пострадавших мирных граждан, в основном с минно-взрывными, ожоговыми травмами, осколочными... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T03:11

2024-09-21T03:11

2024-09-21T03:44

общество

россия

курская область

большесолдатский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

российский красный крест

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КУРСК, 21 сен — РИА Новости. Курская областная больница после нападения ВСУ на регион приняла 142 пострадавших мирных граждан, в основном с минно-взрывными, ожоговыми травмами, осколочными и пулевыми ранениями, сообщил РИА Новости главный врач медучреждения Михаил Лукашов. "Всего с шестого августа через Курскую областную многопрофильную клиническую больницу прошло 142 пострадавших и раненых среди мирного населения. В настоящее время в больнице находятся на стационарном лечении 16 пациентов в состоянии средней и легкой степени тяжести. Большинство пациентов выписаны или переведены в федеральные медицинские центры", — сказал Лукашов.По его словам, в основном люди поступали с минно-взрывными, осколочными, ожоговыми травмами и пулевыми ранениями. Состояние пациентов удовлетворительное. Это жители приграничных районов — Суджанского, Кореневского, Глушковского, Рыльского, есть также пострадавшие из Большесолдатского района. "Больница полностью обеспечена медицинскими ресурсами. Лекарственные препараты и все необходимые расходные материалы собраны с запасом. Наши квалифицированные специалисты ведут работу совместно с коллегами из Москвы и Московской области, ведущих медицинских центров и больниц… Я получаю сотни звонков с одним вопросом: чем вам помочь? От всего коллектива Курской областной больницы благодарю всех неравнодушных людей. Мы объединились, чтобы с честью выдержать это суровое испытание", — добавил Лукашов. В больницу, по словам главврача, пришли также работать медики из районных больниц приграничных районов, которые сейчас закрыты. "Но в сложное время врачи продолжают выполнять свой долг - лечить и спасать людей", — отметил Лукашов. Он добавил, что в медучреждение ежедневно привозят грузы гуманитарной помощи со всей России. А на его территории работают более 200 волонтеров. Это студенты и врачи-ординаторы Курского медуниверситета, медколледжа. Откликнулись и сотрудники общественных организаций, добровольцы Российского Красного креста. Они оказывают необходимую помощь как в медицинской, так и в хозяйственной части. Подразделения ВСУ в 5.30 шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240920/obstrel-1973879150.html

https://ria.ru/20240921/alaudinov-1973944191.html

россия

курская область

большесолдатский район

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общество, россия, курская область, большесолдатский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, российский красный крест