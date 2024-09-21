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Маск назвал американские СМИ пропагандистской машиной - РИА Новости, 21.09.2024
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19:45 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/musk-1974023907.html
Маск назвал американские СМИ пропагандистской машиной
Маск назвал американские СМИ пропагандистской машиной - РИА Новости, 21.09.2024
Маск назвал американские СМИ пропагандистской машиной
Американский предприниматель Илон Маск назвал СМИ США пропагандистской машиной Демократической партии страны. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T19:45
2024-09-21T19:45
в мире
сша
илон маск
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал СМИ США пропагандистской машиной Демократической партии страны. Бизнесмен прокомментировал в соцсети X публикацию пользователя, в которой приводится инфографика, отражающая процент журналистов, аффилированных с американскими партиями. По состоянию на 2022 год 36,4% американских журналистов были сторонниками демократов и только 3,4% являлись республиканцами. "Объясняет, почему СМИ - такая пропагандистская машина Демократической партии", - заявил Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, илон маск, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Камала Харрис, Дональд Трамп
Маск назвал американские СМИ пропагандистской машиной

Маск назвал американские СМИ пропагандистской машиной Демократической партии

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал СМИ США пропагандистской машиной Демократической партии страны.
Бизнесмен прокомментировал в соцсети X публикацию пользователя, в которой приводится инфографика, отражающая процент журналистов, аффилированных с американскими партиями. По состоянию на 2022 год 36,4% американских журналистов были сторонниками демократов и только 3,4% являлись республиканцами.
"Объясняет, почему СМИ - такая пропагандистская машина Демократической партии", - заявил Маск.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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18 июля, 08:30
 
В миреСШАИлон МаскКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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