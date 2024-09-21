https://ria.ru/20240921/musk-1974023907.html

Маск назвал американские СМИ пропагандистской машиной

Маск назвал американские СМИ пропагандистской машиной - РИА Новости, 21.09.2024

Маск назвал американские СМИ пропагандистской машиной

Американский предприниматель Илон Маск назвал СМИ США пропагандистской машиной Демократической партии страны. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T19:45

2024-09-21T19:45

2024-09-21T19:45

в мире

сша

илон маск

камала харрис

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал СМИ США пропагандистской машиной Демократической партии страны. Бизнесмен прокомментировал в соцсети X публикацию пользователя, в которой приводится инфографика, отражающая процент журналистов, аффилированных с американскими партиями. По состоянию на 2022 год 36,4% американских журналистов были сторонниками демократов и только 3,4% являлись республиканцами. "Объясняет, почему СМИ - такая пропагандистская машина Демократической партии", - заявил Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240718/mask-1960398513.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, илон маск, камала харрис, дональд трамп