https://ria.ru/20240921/moskva-1974009143.html

На севере Москвы столкнулись два автобуса

На севере Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 21.09.2024

На севере Москвы столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись на Коровинском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T17:00

2024-09-21T17:00

2024-09-21T17:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на Коровинском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. Ранее в Telegram распространилась информация, что два автобуса попали в ДТП в столичном районе Западное Дегунино. "Сегодня около 15.55 на Коровинском шоссе, в районе дома 16Г строение 1, произошло ДТП с участием электробуса 447 маршрута городского перевозчика и 591 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20240903/dtp-1970280662.html

москва

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2024

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происшествия, москва