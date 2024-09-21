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На севере Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 21.09.2024
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17:00 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/moskva-1974009143.html
На севере Москвы столкнулись два автобуса
На севере Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 21.09.2024
На севере Москвы столкнулись два автобуса
Два автобуса столкнулись на Коровинском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T17:00
2024-09-21T17:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на Коровинском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. Ранее в Telegram распространилась информация, что два автобуса попали в ДТП в столичном районе Западное Дегунино. "Сегодня около 15.55 на Коровинском шоссе, в районе дома 16Г строение 1, произошло ДТП с участием электробуса 447 маршрута городского перевозчика и 591 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На севере Москвы столкнулись два автобуса

На Коровинском шоссе на севере Москвы столкнулись два автобуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на Коровинском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее в Telegram распространилась информация, что два автобуса попали в ДТП в столичном районе Западное Дегунино.
"Сегодня около 15.55 на Коровинском шоссе, в районе дома 16Г строение 1, произошло ДТП с участием электробуса 447 маршрута городского перевозчика и 591 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
На месте ДТП с участием электробуса на Преображенской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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