https://ria.ru/20240921/moskva-1974009143.html
На севере Москвы столкнулись два автобуса
На севере Москвы столкнулись два автобуса - РИА Новости, 21.09.2024
На севере Москвы столкнулись два автобуса
Два автобуса столкнулись на Коровинском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T17:00
2024-09-21T17:00
2024-09-21T17:00
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на Коровинском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. Ранее в Telegram распространилась информация, что два автобуса попали в ДТП в столичном районе Западное Дегунино. "Сегодня около 15.55 на Коровинском шоссе, в районе дома 16Г строение 1, произошло ДТП с участием электробуса 447 маршрута городского перевозчика и 591 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20240903/dtp-1970280662.html
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происшествия, москва
На севере Москвы столкнулись два автобуса
На Коровинском шоссе на севере Москвы столкнулись два автобуса
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Два автобуса столкнулись на Коровинском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее в Telegram распространилась информация, что два автобуса попали в ДТП в столичном районе Западное Дегунино.
"Сегодня около 15.55 на Коровинском шоссе, в районе дома 16Г строение 1, произошло ДТП с участием электробуса 447 маршрута городского перевозчика и 591 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". В результате ДТП пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.