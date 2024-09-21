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В Москве арестовали мужчину, избившего девушку из-за отказа познакомиться - РИА Новости, 21.09.2024
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15:12 21.09.2024 (обновлено: 15:16 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/moskva-1973995369.html
В Москве арестовали мужчину, избившего девушку из-за отказа познакомиться
В Москве арестовали мужчину, избившего девушку из-за отказа познакомиться - РИА Новости, 21.09.2024
В Москве арестовали мужчину, избившего девушку из-за отказа познакомиться
Мужчину, избившего девушку на юго-западе Москвы из-за отказа познакомиться с ним, заключили под стражу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:12
2024-09-21T15:16
происшествия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мужчину, избившего девушку на юго-западе Москвы из-за отказа познакомиться с ним, заключили под стражу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что мужчина избил девушку на юго-западе Москвы после отказа знакомиться с ним, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, мужчину задержали. "С учетом позиции Черемушкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 32-летнего мужчину, ударившего женщину. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что после определения тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшей, и при наличии оснований действиям обвиняемого будет дана дополнительная уголовно-правовая оценка.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, избившего девушку из-за отказа познакомиться

В Москве арестовали 32-летнего мужчину, ударившего девушку

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМужчину, избившего девушку на юго-западе Москвы из-за отказа познакомиться с ним, заключили под стражу
Мужчину, избившего девушку на юго-западе Москвы из-за отказа познакомиться с ним, заключили под стражу - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Мужчину, избившего девушку на юго-западе Москвы из-за отказа познакомиться с ним, заключили под стражу
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мужчину, избившего девушку на юго-западе Москвы из-за отказа познакомиться с ним, заключили под стражу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что мужчина избил девушку на юго-западе Москвы после отказа знакомиться с ним, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, мужчину задержали.
"С учетом позиции Черемушкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 32-летнего мужчину, ударившего женщину. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что после определения тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшей, и при наличии оснований действиям обвиняемого будет дана дополнительная уголовно-правовая оценка.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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