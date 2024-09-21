https://ria.ru/20240921/moskva-1973995369.html

В Москве арестовали мужчину, избившего девушку из-за отказа познакомиться

В Москве арестовали мужчину, избившего девушку из-за отказа познакомиться - РИА Новости, 21.09.2024

В Москве арестовали мужчину, избившего девушку из-за отказа познакомиться

Мужчину, избившего девушку на юго-западе Москвы из-за отказа познакомиться с ним, заключили под стражу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:12

2024-09-21T15:12

2024-09-21T15:16

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мужчину, избившего девушку на юго-западе Москвы из-за отказа познакомиться с ним, заключили под стражу, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее в Telegram-канале столичного главка СК РФ сообщалось, что мужчина избил девушку на юго-западе Москвы после отказа знакомиться с ним, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, мужчину задержали. "С учетом позиции Черемушкинской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу 32-летнего мужчину, ударившего женщину. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что после определения тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшей, и при наличии оснований действиям обвиняемого будет дана дополнительная уголовно-правовая оценка.

https://ria.ru/20240918/izbienie-1973411685.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)