https://ria.ru/20240921/moskva-1973994420.html
Более 2,6 трлн рублей вложили за полгода в основной капитал Москвы
Более 2,6 трлн рублей вложили за полгода в основной капитал Москвы - РИА Новости, 21.09.2024
Более 2,6 трлн рублей вложили за полгода в основной капитал Москвы
За период первых шести месяцев этого года крупный и средний бизнес инвестировал в основной капитал города более 1,3 триллиона рублей, заявил в субботу... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:51
2024-09-21T15:51
2024-09-21T15:51
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. За период первых шести месяцев этого года крупный и средний бизнес инвестировал в основной капитал города более 1,3 триллиона рублей, заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что общий объем вложений на 8,4% оказался выше показателей аналогичного периода 2023 года в сопоставимых ценах."Инвестиции в основной капитал Москвы по итогам первого полугодия превысили 2,6 триллиона рублей, в сопоставимых ценах это на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Город активно реализует комплекс мер поддержки инвесторов в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря этому вложения крупного и среднего бизнеса за первые 6 месяцев 2024 года превысили 1,3 триллиона рублей", — цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Ликсутова.Отмечается, что вложения в возведение нежилых зданий, сооружений и благоустройство земель составили около 23% от общего объема инвестиций. Для проектов индустриального строительства в Москве действуют специальные условия. Среди них - присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Инвесторы также могут заключить с Москвой офсетный контракт. Он гарантирует сбыт продукции предприятия в течение многих лет.Инвестиции в обрабатывающие производства превысили показатель января – июня прошлого года в 1,9 раза."Затраты на приобретение и монтаж промышленных машин и оборудования, а также другого производственного инвентаря составили более 36% от общего объема инвестиций. Например, в создание приборов контроля и регулирования технологических процессов на производствах вложили свыше 1,1 миллиарда рублей", – сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.В ДИПП уточнили, что еще порядка 20% инвестиций в январе-июне этого года были направлены в создание объектов интеллектуальной собственности. Площадкой для локализации наукоемких и технико-внедренческих компаний является ОЭЗ "Технополис Москва". Предприятия могут получить статус резидентов особой экономической зоны, что позволит снизить налог на прибыль, землю, имущество и транспорт.Благодаря формированию благоприятных условий для ведения бизнеса столица в 2024 году шестой раз подряд возглавила национальный рейтинг состояния инвестклимата, который Агентство стратегических инициатив каждый год формирует при участии деловых объединений. По итогам прошлого года инвестиции в экономику Москвы составили около 6,8 триллиона рублей.Ранее Гарбузов сообщил, что столичные машиностроительные компании активно осваивают новые рынки сбыта и поставляют товары в страны ближнего зарубежья, Юго-Восточную Азию и Северную Африку.
https://ria.ru/20240920/moskva-1973890613.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. За период первых шести месяцев этого года крупный и средний бизнес инвестировал в основной капитал города более 1,3 триллиона рублей, заявил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что общий объем вложений на 8,4% оказался выше показателей аналогичного периода 2023 года в сопоставимых ценах.
"Инвестиции в основной капитал Москвы по итогам первого полугодия превысили 2,6 триллиона рублей, в сопоставимых ценах это на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Город активно реализует комплекс мер поддержки инвесторов в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина
. Благодаря этому вложения крупного и среднего бизнеса за первые 6 месяцев 2024 года превысили 1,3 триллиона рублей", — цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Ликсутова.
Отмечается, что вложения в возведение нежилых зданий, сооружений и благоустройство земель составили около 23% от общего объема инвестиций. Для проектов индустриального строительства в Москве действуют специальные условия. Среди них - присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Инвесторы также могут заключить с Москвой офсетный контракт. Он гарантирует сбыт продукции предприятия в течение многих лет.
Инвестиции в обрабатывающие производства превысили показатель января – июня прошлого года в 1,9 раза.
«
"Затраты на приобретение и монтаж промышленных машин и оборудования, а также другого производственного инвентаря составили более 36% от общего объема инвестиций. Например, в создание приборов контроля и регулирования технологических процессов на производствах вложили свыше 1,1 миллиарда рублей", – сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
В ДИПП уточнили, что еще порядка 20% инвестиций в январе-июне этого года были направлены в создание объектов интеллектуальной собственности. Площадкой для локализации наукоемких и технико-внедренческих компаний является ОЭЗ "Технополис Москва". Предприятия могут получить статус резидентов особой экономической зоны, что позволит снизить налог на прибыль, землю, имущество и транспорт.
Благодаря формированию благоприятных условий для ведения бизнеса столица в 2024 году шестой раз подряд возглавила национальный рейтинг состояния инвестклимата, который Агентство стратегических инициатив каждый год формирует при участии деловых объединений. По итогам прошлого года инвестиции в экономику Москвы составили около 6,8 триллиона рублей.
Ранее Гарбузов сообщил, что столичные машиностроительные компании активно осваивают новые рынки сбыта и поставляют товары в страны ближнего зарубежья, Юго-Восточную Азию
и Северную Африку
.