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Ефимов: в Москве реорганизуют участок бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе - РИА Новости, 21.09.2024
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12:07 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/moskva-1973956876.html
Ефимов: в Москве реорганизуют участок бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе
Ефимов: в Москве реорганизуют участок бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе - РИА Новости, 21.09.2024
Ефимов: в Москве реорганизуют участок бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе
РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:07
2024-09-21T12:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе, уже утвержден проект планировки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По проекту планировки территории на участке площадью 29,18 гектара будет построен современный жилой квартал со всей необходимой горожанам инфраструктурой. Всего здесь появится около 618 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Редевелопмент участка проводит инвестор в рамках проекта КРТ", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы. В сообщении уточняется, что в ходе реорганизации участка появится более 5,2 тысячи рабочих мест. Сама территория расположена в районе Отрадное между Алтуфьевским шоссе, рекой Лихоборкой. Также тут находятся железнодорожные пути МЦД-1.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в течение 14 лет на участке построят около 251 тысячи квадратных метров жилья, куда войдут 25 тысяч квадратных метров в рамках реновации. Также в рамках проекта обустроят 367 квадратных метров общественно-деловых и соцобъектов. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что в ходе работ специалисты построят три проезда местного значения и мероприятия по инженерному обеспечению территории. "Также запланированы мероприятия по инженерному обеспечению территории. В частности, появятся локальные очистные сооружения в 0,52 тысячи квадратных метров и распределительная трансформаторная подстанция в 0,08 тысячи квадратных метров", – приводятся в сообщении слова Княжевской.
https://ria.ru/20240904/efimov-1970492429.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве реорганизуют участок бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе, уже утвержден проект планировки, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"По проекту планировки территории на участке площадью 29,18 гектара будет построен современный жилой квартал со всей необходимой горожанам инфраструктурой. Всего здесь появится около 618 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Редевелопмент участка проводит инвестор в рамках проекта КРТ", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса столицы.

В сообщении уточняется, что в ходе реорганизации участка появится более 5,2 тысячи рабочих мест. Сама территория расположена в районе Отрадное между Алтуфьевским шоссе, рекой Лихоборкой. Также тут находятся железнодорожные пути МЦД-1.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в течение 14 лет на участке построят около 251 тысячи квадратных метров жилья, куда войдут 25 тысяч квадратных метров в рамках реновации. Также в рамках проекта обустроят 367 квадратных метров общественно-деловых и соцобъектов.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что в ходе работ специалисты построят три проезда местного значения и мероприятия по инженерному обеспечению территории. "Также запланированы мероприятия по инженерному обеспечению территории. В частности, появятся локальные очистные сооружения в 0,52 тысячи квадратных метров и распределительная трансформаторная подстанция в 0,08 тысячи квадратных метров", – приводятся в сообщении слова Княжевской.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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