https://ria.ru/20240921/moshenniki-1973944708.html

Эксперт раскрыла новую схему мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях

Эксперт раскрыла новую схему мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 21.09.2024

Эксперт раскрыла новую схему мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях

Мошенники при взломе аккаунтов в соцсетях и мессенджерах начинают беседы со своими жертвами на отвлеченные темы, чтобы усыпить их бдительность до начала диалога РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T02:18

2024-09-21T02:18

2024-09-21T02:29

общество

технологии

алла храпунова

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мошенники при взломе аккаунтов в соцсетях и мессенджерах начинают беседы со своими жертвами на отвлеченные темы, чтобы усыпить их бдительность до начала диалога о деньгах, предупредила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова в разговоре с РИА Новости. "Длинный путь сейчас выбирают взломщики аккаунтов в мессенджерах, которые вымогают деньги у знакомых жертвы взлома. Беседа или переписка мошенниками от имени жертвы взлома начинает вестись не с просьб в помощи деньгами, а на посторонние темы, чтобы усыпить бдительность новой жертвы", — рассказала Храпунова. Эксперт отметила, что просьба одолжить деньги поступит от мошенника через определенное время после общения, однако она будет завуалирована другими сопутствующими сообщениями. "Мошенники начали все чаще использовать в своих схемах обмана нулевые этапы, которые выступают основой дальнейшей легенды и нацелены на то, чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв, войти к ним в доверие через не связанные напрямую с деньгами диалоги", — подчеркнула она. Храпунова заявила, что сейчас, учитывая развитие искусственного интеллекта, необходимо проверять сообщения не только от представителей "Госуслуг", правоохранительных органов, ведомств и особенно Центробанка, но и от близких людей. "Звонок другу, сообщение через другой мессенджер, контрольный вопрос, ответ на который знаете только вы — эти простые методы уберегут от обмана", — добавила эксперт.

https://ria.ru/20240917/moshenniki-1973085959.html

https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967211691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, алла храпунова