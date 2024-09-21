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Эксперт раскрыла новую схему мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 21.09.2024
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02:18 21.09.2024 (обновлено: 02:29 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/moshenniki-1973944708.html
Эксперт раскрыла новую схему мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях
Эксперт раскрыла новую схему мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 21.09.2024
Эксперт раскрыла новую схему мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях
Мошенники при взломе аккаунтов в соцсетях и мессенджерах начинают беседы со своими жертвами на отвлеченные темы, чтобы усыпить их бдительность до начала диалога РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T02:18
2024-09-21T02:29
общество
технологии
алла храпунова
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мошенники при взломе аккаунтов в соцсетях и мессенджерах начинают беседы со своими жертвами на отвлеченные темы, чтобы усыпить их бдительность до начала диалога о деньгах, предупредила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова в разговоре с РИА Новости. "Длинный путь сейчас выбирают взломщики аккаунтов в мессенджерах, которые вымогают деньги у знакомых жертвы взлома. Беседа или переписка мошенниками от имени жертвы взлома начинает вестись не с просьб в помощи деньгами, а на посторонние темы, чтобы усыпить бдительность новой жертвы", — рассказала Храпунова. Эксперт отметила, что просьба одолжить деньги поступит от мошенника через определенное время после общения, однако она будет завуалирована другими сопутствующими сообщениями. "Мошенники начали все чаще использовать в своих схемах обмана нулевые этапы, которые выступают основой дальнейшей легенды и нацелены на то, чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв, войти к ним в доверие через не связанные напрямую с деньгами диалоги", — подчеркнула она. Храпунова заявила, что сейчас, учитывая развитие искусственного интеллекта, необходимо проверять сообщения не только от представителей "Госуслуг", правоохранительных органов, ведомств и особенно Центробанка, но и от близких людей. "Звонок другу, сообщение через другой мессенджер, контрольный вопрос, ответ на который знаете только вы — эти простые методы уберегут от обмана", — добавила эксперт.
https://ria.ru/20240917/moshenniki-1973085959.html
https://ria.ru/20240820/moshenniki-1967211691.html
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общество, технологии, алла храпунова
Общество, Технологии, Алла Храпунова
Эксперт раскрыла новую схему мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях

Эксперт раскрыла новую схему мошенничества со взломом аккаунтов в соцсетях

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтраница сайта в окне браузера компьютера
Страница сайта в окне браузера компьютера - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Мошенники при взломе аккаунтов в соцсетях и мессенджерах начинают беседы со своими жертвами на отвлеченные темы, чтобы усыпить их бдительность до начала диалога о деньгах, предупредила куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова в разговоре с РИА Новости.
"Длинный путь сейчас выбирают взломщики аккаунтов в мессенджерах, которые вымогают деньги у знакомых жертвы взлома. Беседа или переписка мошенниками от имени жертвы взлома начинает вестись не с просьб в помощи деньгами, а на посторонние темы, чтобы усыпить бдительность новой жертвы", — рассказала Храпунова.
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Эксперт отметила, что просьба одолжить деньги поступит от мошенника через определенное время после общения, однако она будет завуалирована другими сопутствующими сообщениями.
«
"Мошенники начали все чаще использовать в своих схемах обмана нулевые этапы, которые выступают основой дальнейшей легенды и нацелены на то, чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв, войти к ним в доверие через не связанные напрямую с деньгами диалоги", — подчеркнула она.
Храпунова заявила, что сейчас, учитывая развитие искусственного интеллекта, необходимо проверять сообщения не только от представителей "Госуслуг", правоохранительных органов, ведомств и особенно Центробанка, но и от близких людей.
"Звонок другу, сообщение через другой мессенджер, контрольный вопрос, ответ на который знаете только вы — эти простые методы уберегут от обмана", — добавила эксперт.
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ОбществоТехнологииАлла Храпунова
 
 
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