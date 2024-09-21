https://ria.ru/20240921/moldaviya-1973983776.html

В Молдавии отклонили жалобу на снижение числа участков для выборов в России

В Молдавии отклонили жалобу на снижение числа участков для выборов в России - РИА Новости, 21.09.2024

В Молдавии отклонили жалобу на снижение числа участков для выборов в России

Апелляционная палата Кишинева (АПК) отклонила жалобу Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), оспаривавшей решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T13:04

2024-09-21T13:04

2024-09-21T13:04

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КИШИНЕВ, 21 сен – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева (АПК) отклонила жалобу Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), оспаривавшей решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о сокращении числа избирательных участков в России на предстоящих президентских выборах. ЦИК ранее сократил количество участков для голосования граждан Молдавии в России с 17 до 5. В 2020 году на президентских выборах и в 2021 году на парламентских голосования проходили на 17 участках. Оппозиционные партии, включая ПСРМ, оспорили это решение в АПК. "Решение ЦИК в данной части признано обоснованным. Комиссия руководствовалась рекомендациями Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности, которые указали на безопасность и удалённость избранных мест для голосования в России от зон боевых действий", – говорится в вердикте судебной инстанции. В АПК отметили, что это решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение трёх дней с момента его вынесения. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинёв учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.

https://ria.ru/20240909/moldaviya-1971553322.html

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, молдавия, москва, майя санду, псрм, евросоюз