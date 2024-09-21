В Молдавии отклонили жалобу на снижение числа участков для выборов в России
В Кишиневе отклонили жалобу ПСРМ на сокращение числа избирательных участков в РФ
© Sputnik / Mihai CarausЦИК Молдавии
© Sputnik / Mihai Caraus
ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 сен – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева (АПК) отклонила жалобу Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), оспаривавшей решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о сокращении числа избирательных участков в России на предстоящих президентских выборах.
ЦИК ранее сократил количество участков для голосования граждан Молдавии в России с 17 до 5. В 2020 году на президентских выборах и в 2021 году на парламентских голосования проходили на 17 участках. Оппозиционные партии, включая ПСРМ, оспорили это решение в АПК.
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"Решение ЦИК в данной части признано обоснованным. Комиссия руководствовалась рекомендациями Министерства иностранных дел и Службы информации и безопасности, которые указали на безопасность и удалённость избранных мест для голосования в России от зон боевых действий", – говорится в вердикте судебной инстанции.
В АПК отметили, что это решение может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение трёх дней с момента его вынесения.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинёв учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
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