https://ria.ru/20240921/moldavia-1974040930.html

Реальный ВВП Молдавии не достиг уровня 1991 года, рассказал эксперт

Реальный ВВП Молдавии не достиг уровня 1991 года, рассказал эксперт - РИА Новости, 21.09.2024

Реальный ВВП Молдавии не достиг уровня 1991 года, рассказал эксперт

Несмотря на рост номинального ВВП Молдавии в 150 раз с момента обретения независимости, реальный ВВП страны до сих пор не достиг уровня 1991 года, заявил... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T23:06

2024-09-21T23:06

2024-09-21T23:06

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КИШИНЕВ, 21 сен – РИА Новости. Несмотря на рост номинального ВВП Молдавии в 150 раз с момента обретения независимости, реальный ВВП страны до сих пор не достиг уровня 1991 года, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. "С момента обретения независимости, номинальный ВВП Молдавии вырос в 150 раз, но реальный так и не превысил показатели 1991 года. В 2024 году этот показатель, согласно прогнозам, составит 92,1% от уровня 1991-го… За чертой бедности живет треть населения. А начавшийся было выход из рецессии вновь тормозится. Зато в ежегодном рейтинге самых бедных стран Европы Молдавия уступила первую строчку Украине. И все же бедность молдаван остается серьезной проблемой, особенно в сельских районах, где уровень бедности превышает 40%", — написал Ионицэ в своем блоге. По его словам, текущие темпы роста экономики Молдовы остаются недостаточными для полноценного развития. Как уточнил Ионице, в первом полугодии 2024 года ВВП страны вырос на 2,2%, но это замедление по сравнению с предыдущим кварталом. Эксперт отметил, что основным фактором роста является увеличение потребления, но на фоне бедности, охватывающей треть населения, этого недостаточно для значительного экономического подъема. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

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