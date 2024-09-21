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Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев не превращать Молдавию в мишень - РИА Новости, 21.09.2024
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16:40 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/moldavia-1974007417.html
Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев не превращать Молдавию в мишень
Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев не превращать Молдавию в мишень - РИА Новости, 21.09.2024
Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев не превращать Молдавию в мишень
Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер движения "Платформа Молдовы" Ирина Влах призвала власти республики не превращать страну в мишень. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:40
2024-09-21T16:40
в мире
молдавия
сша
великобритания
ирина влах
майя санду
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КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер движения "Платформа Молдовы" Ирина Влах призвала власти республики не превращать страну в мишень. В субботу Влах была зарегистрирована ЦИК в качестве независимого кандидата на президентских выборах в Молдавии, которые пройдут 20 октября. "Прекратите втягивать нашу страну в чужие конфликты, кто позволил превращать Молдову в мишень. Народ устал жить в постоянной опасности. Мы хотим мира и возможности развивать свою страну. Чтобы победить бедность, нужно сохранить мир. Чтобы воспитать детей и дать им будущее, нужен мир. Чтобы вернуть инвесторов и заняться экономикой – тоже нужен мир", – сказала политик в видеообращении в своем Telegram-канале. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240920/moldavia-1973919873.html
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в мире, молдавия, сша, великобритания, ирина влах, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Ирина Влах, Майя Санду, НАТО
Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев не превращать Молдавию в мишень

Экс-глава Гагаузии Влах призвала власти Молдавии не превращать страну в мишень

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер движения "Платформа Молдовы" Ирина Влах призвала власти республики не превращать страну в мишень.
В субботу Влах была зарегистрирована ЦИК в качестве независимого кандидата на президентских выборах в Молдавии, которые пройдут 20 октября.
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В ЦИК Молдавии подали заявки 13 соискателей должности президента
20 сентября, 19:49
"Прекратите втягивать нашу страну в чужие конфликты, кто позволил превращать Молдову в мишень. Народ устал жить в постоянной опасности. Мы хотим мира и возможности развивать свою страну. Чтобы победить бедность, нужно сохранить мир. Чтобы воспитать детей и дать им будущее, нужен мир. Чтобы вернуть инвесторов и заняться экономикой – тоже нужен мир", – сказала политик в видеообращении в своем Telegram-канале.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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В миреМолдавияСШАВеликобританияИрина ВлахМайя СандуНАТО
 
 
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