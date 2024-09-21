Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев не превращать Молдавию в мишень
Экс-глава Гагаузии Влах призвала власти Молдавии не превращать страну в мишень
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер движения "Платформа Молдовы" Ирина Влах призвала власти республики не превращать страну в мишень.
В субботу Влах была зарегистрирована ЦИК в качестве независимого кандидата на президентских выборах в Молдавии, которые пройдут 20 октября.
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"Прекратите втягивать нашу страну в чужие конфликты, кто позволил превращать Молдову в мишень. Народ устал жить в постоянной опасности. Мы хотим мира и возможности развивать свою страну. Чтобы победить бедность, нужно сохранить мир. Чтобы воспитать детей и дать им будущее, нужен мир. Чтобы вернуть инвесторов и заняться экономикой – тоже нужен мир", – сказала политик в видеообращении в своем Telegram-канале.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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