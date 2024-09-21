https://ria.ru/20240921/moldavia-1974007417.html

Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев не превращать Молдавию в мишень

Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев не превращать Молдавию в мишень - РИА Новости, 21.09.2024

Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев не превращать Молдавию в мишень

Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер движения "Платформа Молдовы" Ирина Влах призвала власти республики не превращать страну в мишень. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T16:40

2024-09-21T16:40

2024-09-21T16:40

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КИШИНЕВ, 21 сен — РИА Новости. Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер движения "Платформа Молдовы" Ирина Влах призвала власти республики не превращать страну в мишень. В субботу Влах была зарегистрирована ЦИК в качестве независимого кандидата на президентских выборах в Молдавии, которые пройдут 20 октября. "Прекратите втягивать нашу страну в чужие конфликты, кто позволил превращать Молдову в мишень. Народ устал жить в постоянной опасности. Мы хотим мира и возможности развивать свою страну. Чтобы победить бедность, нужно сохранить мир. Чтобы воспитать детей и дать им будущее, нужен мир. Чтобы вернуть инвесторов и заняться экономикой – тоже нужен мир", – сказала политик в видеообращении в своем Telegram-канале. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240920/moldavia-1973919873.html

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

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в мире, молдавия, сша, великобритания, ирина влах, майя санду, нато