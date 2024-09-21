https://ria.ru/20240921/mo-1973954927.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 101 дрон над российскими регионами
Силы ПВО за ночь уничтожили 101 дрон над российскими регионами - РИА Новости, 21.09.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 101 дрон над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 101 украинский беспилотник, больше всего над Брянской областью, а также Краснодарским краем и Азовским... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:31
2024-09-21T07:31
2024-09-21T17:36
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
брянская область
краснодарский край
азовское море
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 101 украинский беспилотник, больше всего над Брянской областью, а также Краснодарским краем и Азовским морем, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке "киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 101 украинский БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 53 из них перехвачены и уничтожены над Брянской областью, ещё 18 над Краснодарским краем, пять аппаратов над Калужской областью, по три беспилотника над Тверской и Белгородской областями, по одному дрону над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым. Также 16 беспилотников сбиты над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, безопасность, брянская область, краснодарский край, азовское море
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Краснодарский край, Азовское море
Силы ПВО за ночь уничтожили 101 дрон над российскими регионами
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 101 украинский дрон над российскими регионами