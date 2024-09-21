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Верховный шаман России призвал проводить обряды с призывом к миру - РИА Новости, 21.09.2024
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Религия
 
20:36 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/mir-1974030543.html
Верховный шаман России призвал проводить обряды с призывом к миру
Верховный шаман России призвал проводить обряды с призывом к миру - РИА Новости, 21.09.2024
Верховный шаман России призвал проводить обряды с призывом к миру
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол попросил шаманов по всей стране в день осеннего равноденствия проводить обряды с призывом мира и дружбы народам,... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:36
2024-09-21T20:36
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол попросил шаманов по всей стране в день осеннего равноденствия проводить обряды с призывом мира и дружбы народам, победу и возвращение домой - воинам на СВО. День осеннего равноденствия наступил в 2024 году 22 сентября. "Дорогие жители великой России, поздравляю вас с праздником осеннего равноденствия. Желаю вам счастья и здоровья. А шаманам и языческим верованиям - проводите обряды по местам силы, призывайте счастье и здоровье, удачу народам. Самое главное - (призывайте - ред.) мир и дружбу. Нашим сыновьям на СВО - (призывайте - ред.) победу... Мир и дружба нашей матери земле", - написал он на своей странице ВКонтакте. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли – короче, там наступает астрономическая весна. В этот день на всех широтах Солнце восходит точно на востоке, а заходит точно на западе. На полюсах же ровно половина солнечного диска движется по кругу точно вдоль горизонта. В день осеннего равноденствия начинается вторая половина бабьего лета. По народному поверью, какая погода будет в этот день, такой будет и осень. Еще народные приметы говорят: чем сентябрь суше и теплее, тем лучше будет осень, тем позднее наступит настоящая зима. На Руси день осеннего равноденствия считался праздником и всегда отмечался пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народными гуляньями. В этот день рябиновые кисти вместе с листьями вставляли вечером между оконными рамами, считая, что с этого дня, когда солнце начнет слабеть, рябина будет охранять дом от сил тьмы. До принятия христианства в этот день отмечали праздник урожая.
https://ria.ru/20230923/ravnodenstvie-1897728584.html
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общество, россия
Религия, Общество, Россия
Верховный шаман России призвал проводить обряды с призывом к миру

Верховный шаман РФ призвал проводить обряды в день осеннего равноденствия

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВерховный шаман России Кара-оол Допчун-оол
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол попросил шаманов по всей стране в день осеннего равноденствия проводить обряды с призывом мира и дружбы народам, победу и возвращение домой - воинам на СВО.
День осеннего равноденствия наступил в 2024 году 22 сентября.
Отдыхающие во время прогулки в парке Красная Пресня в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
День осеннего равноденствия
23 сентября 2023, 03:00
"Дорогие жители великой России, поздравляю вас с праздником осеннего равноденствия. Желаю вам счастья и здоровья. А шаманам и языческим верованиям - проводите обряды по местам силы, призывайте счастье и здоровье, удачу народам. Самое главное - (призывайте - ред.) мир и дружбу. Нашим сыновьям на СВО - (призывайте - ред.) победу... Мир и дружба нашей матери земле", - написал он на своей странице ВКонтакте.
Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли – короче, там наступает астрономическая весна. В этот день на всех широтах Солнце восходит точно на востоке, а заходит точно на западе. На полюсах же ровно половина солнечного диска движется по кругу точно вдоль горизонта.
В день осеннего равноденствия начинается вторая половина бабьего лета. По народному поверью, какая погода будет в этот день, такой будет и осень. Еще народные приметы говорят: чем сентябрь суше и теплее, тем лучше будет осень, тем позднее наступит настоящая зима. На Руси день осеннего равноденствия считался праздником и всегда отмечался пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народными гуляньями. В этот день рябиновые кисти вместе с листьями вставляли вечером между оконными рамами, считая, что с этого дня, когда солнце начнет слабеть, рябина будет охранять дом от сил тьмы. До принятия христианства в этот день отмечали праздник урожая.
 
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