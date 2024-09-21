https://ria.ru/20240921/mir-1974030543.html

Верховный шаман России призвал проводить обряды с призывом к миру

Верховный шаман России призвал проводить обряды с призывом к миру - РИА Новости, 21.09.2024

Верховный шаман России призвал проводить обряды с призывом к миру

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол попросил шаманов по всей стране в день осеннего равноденствия проводить обряды с призывом мира и дружбы народам,... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T20:36

2024-09-21T20:36

2024-09-21T20:36

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол попросил шаманов по всей стране в день осеннего равноденствия проводить обряды с призывом мира и дружбы народам, победу и возвращение домой - воинам на СВО. День осеннего равноденствия наступил в 2024 году 22 сентября. "Дорогие жители великой России, поздравляю вас с праздником осеннего равноденствия. Желаю вам счастья и здоровья. А шаманам и языческим верованиям - проводите обряды по местам силы, призывайте счастье и здоровье, удачу народам. Самое главное - (призывайте - ред.) мир и дружбу. Нашим сыновьям на СВО - (призывайте - ред.) победу... Мир и дружба нашей матери земле", - написал он на своей странице ВКонтакте. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли – короче, там наступает астрономическая весна. В этот день на всех широтах Солнце восходит точно на востоке, а заходит точно на западе. На полюсах же ровно половина солнечного диска движется по кругу точно вдоль горизонта. В день осеннего равноденствия начинается вторая половина бабьего лета. По народному поверью, какая погода будет в этот день, такой будет и осень. Еще народные приметы говорят: чем сентябрь суше и теплее, тем лучше будет осень, тем позднее наступит настоящая зима. На Руси день осеннего равноденствия считался праздником и всегда отмечался пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народными гуляньями. В этот день рябиновые кисти вместе с листьями вставляли вечером между оконными рамами, считая, что с этого дня, когда солнце начнет слабеть, рябина будет охранять дом от сил тьмы. До принятия христианства в этот день отмечали праздник урожая.

https://ria.ru/20230923/ravnodenstvie-1897728584.html

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общество, россия