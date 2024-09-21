Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг рассказал о мерах поддержки производителей автокомпонентов - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:12 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/minpromtorg-1973950211.html
Минпромторг рассказал о мерах поддержки производителей автокомпонентов
Минпромторг рассказал о мерах поддержки производителей автокомпонентов - РИА Новости, 21.09.2024
Минпромторг рассказал о мерах поддержки производителей автокомпонентов
В России действует комплекс мер государственной поддержки по наращиванию производства отечественных комплектующих для автомобилей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:12
2024-09-21T05:12
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862846840_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7882eb8086ecc22ecce49b814c6dbdd3.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В России действует комплекс мер государственной поддержки по наращиванию производства отечественных комплектующих для автомобилей, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. Ранее "Известия" писали, что СТО рассказали о нехватке запчастей из-за увеличения продаж подержанных автомобилей. Больше всего проблем наблюдается с деталями для двигателей премиальных авто, трансмиссий и систем электроники. "Минпромторгом России ведется системная работа, направленная на обеспечение достаточного предложения на рынке автокомпонентов и запчастей. Первое и стратегически важное направление - это наращивание собственного производства комплектующих. Для развития отечественных производителей компонентов уже действует комплекс мер государственной поддержки (в частности, субсидирование НИОКР, субсидирование затрат на реинжиниринг, льготные займы по программе ФРП "Автокомпоненты"). Данные программы используются отечественными предприятиями для развития производства не только тех комплектующих, которые необходимы для выпуска автомобилей, но и запчастей для вторичного рынка (для обслуживания уже находящихся в эксплуатации автомобилей)", - пояснили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что потребность в запчастях для импортных автомобилей закрывается, в том числе, с помощью механизма параллельного импорта. Кроме того, Минпромторг находится в тесном контакте с отраслевым сообществом и готов точечно прорабатывать вопросы обеспечения необходимыми комплектующими в случае поступления таких запросов со стороны автосервисов.
https://ria.ru/20240913/minpromtorg-1972541347.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862846840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d24c3f0a57b60d146168cb8b406d224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг рассказал о мерах поддержки производителей автокомпонентов

Минпромторг: Россия наращивает производство комплектующих для автомобилей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСборка автомобиля
Сборка автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сборка автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В России действует комплекс мер государственной поддержки по наращиванию производства отечественных комплектующих для автомобилей, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
Ранее "Известия" писали, что СТО рассказали о нехватке запчастей из-за увеличения продаж подержанных автомобилей. Больше всего проблем наблюдается с деталями для двигателей премиальных авто, трансмиссий и систем электроники.
"Минпромторгом России ведется системная работа, направленная на обеспечение достаточного предложения на рынке автокомпонентов и запчастей. Первое и стратегически важное направление - это наращивание собственного производства комплектующих. Для развития отечественных производителей компонентов уже действует комплекс мер государственной поддержки (в частности, субсидирование НИОКР, субсидирование затрат на реинжиниринг, льготные займы по программе ФРП "Автокомпоненты"). Данные программы используются отечественными предприятиями для развития производства не только тех комплектующих, которые необходимы для выпуска автомобилей, но и запчастей для вторичного рынка (для обслуживания уже находящихся в эксплуатации автомобилей)", - пояснили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что потребность в запчастях для импортных автомобилей закрывается, в том числе, с помощью механизма параллельного импорта. Кроме того, Минпромторг находится в тесном контакте с отраслевым сообществом и готов точечно прорабатывать вопросы обеспечения необходимыми комплектующими в случае поступления таких запросов со стороны автосервисов.
Автомобили едут по Гагаринскому тоннелю в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Минпромторг возобновит программы стимулирования спроса на автомобили
13 сентября, 15:37
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала