https://ria.ru/20240921/minpromtorg-1973950211.html

Минпромторг рассказал о мерах поддержки производителей автокомпонентов

Минпромторг рассказал о мерах поддержки производителей автокомпонентов - РИА Новости, 21.09.2024

Минпромторг рассказал о мерах поддержки производителей автокомпонентов

В России действует комплекс мер государственной поддержки по наращиванию производства отечественных комплектующих для автомобилей, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T05:12

2024-09-21T05:12

2024-09-21T05:12

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В России действует комплекс мер государственной поддержки по наращиванию производства отечественных комплектующих для автомобилей, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. Ранее "Известия" писали, что СТО рассказали о нехватке запчастей из-за увеличения продаж подержанных автомобилей. Больше всего проблем наблюдается с деталями для двигателей премиальных авто, трансмиссий и систем электроники. "Минпромторгом России ведется системная работа, направленная на обеспечение достаточного предложения на рынке автокомпонентов и запчастей. Первое и стратегически важное направление - это наращивание собственного производства комплектующих. Для развития отечественных производителей компонентов уже действует комплекс мер государственной поддержки (в частности, субсидирование НИОКР, субсидирование затрат на реинжиниринг, льготные займы по программе ФРП "Автокомпоненты"). Данные программы используются отечественными предприятиями для развития производства не только тех комплектующих, которые необходимы для выпуска автомобилей, но и запчастей для вторичного рынка (для обслуживания уже находящихся в эксплуатации автомобилей)", - пояснили в ведомстве. В министерстве подчеркнули, что потребность в запчастях для импортных автомобилей закрывается, в том числе, с помощью механизма параллельного импорта. Кроме того, Минпромторг находится в тесном контакте с отраслевым сообществом и готов точечно прорабатывать вопросы обеспечения необходимыми комплектующими в случае поступления таких запросов со стороны автосервисов.

https://ria.ru/20240913/minpromtorg-1972541347.html

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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)