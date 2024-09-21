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Делегация ВС России обсудила сотрудничество с белорусскими коллегами - РИА Новости, 21.09.2024
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12:47 21.09.2024
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Делегация ВС России обсудила сотрудничество с белорусскими коллегами
Делегация ВС России обсудила сотрудничество с белорусскими коллегами - РИА Новости, 21.09.2024
Делегация ВС России обсудила сотрудничество с белорусскими коллегами
Делегация вооруженных сил Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны Павлом Фрадковым обсуждает в ходе визита в Минск сотрудничество с... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:47
2024-09-21T12:47
минск
министерство обороны белоруссии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Делегация вооруженных сил Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны Павлом Фрадковым обсуждает в ходе визита в Минск сотрудничество с белорусскими коллегами, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны Белоруссии. "В Республике Беларусь с рабочим визитом находится делегация вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства. Отмечается, что "в рамках визита состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Павлом Фрадковым". "Стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и взаимодействия военных ведомств в профильных сферах", - пояснили в пресс-службе.
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минск, министерство обороны белоруссии, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Минск, Министерство обороны Белоруссии, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Делегация ВС России обсудила сотрудничество с белорусскими коллегами

Делегация Минобороны обсудила в Минске взаимодействие с белорусскими коллегами

© Фото : "Ваяр"/Владимир БлиновРабочая встреча замминистра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией
Рабочая встреча замминистра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : "Ваяр"/Владимир Блинов
Рабочая встреча замминистра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Делегация вооруженных сил Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны Павлом Фрадковым обсуждает в ходе визита в Минск сотрудничество с белорусскими коллегами, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
"В Республике Беларусь с рабочим визитом находится делегация вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства.
Отмечается, что "в рамках визита состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Павлом Фрадковым".
"Стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и взаимодействия военных ведомств в профильных сферах", - пояснили в пресс-службе.
© Фото : "Ваяр"/Владимир БлиновРабочая встреча заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Павлом Фрадковым
Рабочая встреча заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Павлом Фрадковым - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : "Ваяр"/Владимир Блинов
Рабочая встреча заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Павлом Фрадковым
 
МинскМинистерство обороны БелоруссииБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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