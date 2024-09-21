Делегация ВС России обсудила сотрудничество с белорусскими коллегами
Делегация Минобороны обсудила в Минске взаимодействие с белорусскими коллегами
© Фото : "Ваяр"/Владимир БлиновРабочая встреча замминистра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией
© Фото : "Ваяр"/Владимир Блинов
Рабочая встреча замминистра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Делегация вооруженных сил Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны Павлом Фрадковым обсуждает в ходе визита в Минск сотрудничество с белорусскими коллегами, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
"В Республике Беларусь с рабочим визитом находится делегация вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства.
Отмечается, что "в рамках визита состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Павлом Фрадковым".
"Стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и взаимодействия военных ведомств в профильных сферах", - пояснили в пресс-службе.
© Фото : "Ваяр"/Владимир БлиновРабочая встреча заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Павлом Фрадковым
© Фото : "Ваяр"/Владимир Блинов
Рабочая встреча заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Павлом Фрадковым