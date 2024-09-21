https://ria.ru/20240921/minoborony-1973982350.html

Делегация ВС России обсудила сотрудничество с белорусскими коллегами

Делегация ВС России обсудила сотрудничество с белорусскими коллегами - РИА Новости, 21.09.2024

Делегация ВС России обсудила сотрудничество с белорусскими коллегами

Делегация вооруженных сил Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны Павлом Фрадковым обсуждает в ходе визита в Минск сотрудничество с... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:47

2024-09-21T12:47

2024-09-21T12:47

минск

министерство обороны белоруссии

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Делегация вооруженных сил Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны Павлом Фрадковым обсуждает в ходе визита в Минск сотрудничество с белорусскими коллегами, сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны Белоруссии. "В Республике Беларусь с рабочим визитом находится делегация вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства. Отмечается, что "в рамках визита состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Павлом Фрадковым". "Стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и взаимодействия военных ведомств в профильных сферах", - пояснили в пресс-службе.

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

минск, министерство обороны белоруссии, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф