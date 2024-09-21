https://ria.ru/20240921/migrant-1973993507.html

Польские силовики избили и вытеснили мигранта в Белоруссию

Польские силовики избили и вытеснили мигранта в Белоруссию - РИА Новости, 21.09.2024

Польские силовики избили и вытеснили мигранта в Белоруссию

Белорусские пограничники обнаружили у границы с Польшей мигранта, которого избили и вытеснили на белорусскую территорию польские силовики, сообщил... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:49

2024-09-21T14:49

2024-09-21T14:58

в мире

польша

белоруссия

литва

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973993750_333:0:1668:751_1920x0_80_0_0_9ac2dac9cc0ab2dd2e018ac6d36c90e3.jpg

МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили у границы с Польшей мигранта, которого избили и вытеснили на белорусскую территорию польские силовики, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. "В польской буферной зоне избит еще один беженец и выброшен на границе… В четверг, 19 сентября, гродненские пограничники возле калитки в польском заграждении обнаружили избитого и обессиленного иностранца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что, со слов мужчины, его задержали польские силовики, к которым он обратился за помощью и защитой. "Вместо проведения разбирательства европейские правоохранители избили беженца, а затем выбросили через калитку для животных на белорусскую сторону", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в районную больницу. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.

https://ria.ru/20240919/polsha-1973638158.html

https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972325779.html

польша

белоруссия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, белоруссия, литва, евросоюз