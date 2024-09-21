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Польские силовики избили и вытеснили мигранта в Белоруссию - РИА Новости, 21.09.2024
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14:49 21.09.2024 (обновлено: 14:58 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/migrant-1973993507.html
Польские силовики избили и вытеснили мигранта в Белоруссию
Польские силовики избили и вытеснили мигранта в Белоруссию - РИА Новости, 21.09.2024
Польские силовики избили и вытеснили мигранта в Белоруссию
Белорусские пограничники обнаружили у границы с Польшей мигранта, которого избили и вытеснили на белорусскую территорию польские силовики, сообщил... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:49
2024-09-21T14:58
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили у границы с Польшей мигранта, которого избили и вытеснили на белорусскую территорию польские силовики, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии. "В польской буферной зоне избит еще один беженец и выброшен на границе… В четверг, 19 сентября, гродненские пограничники возле калитки в польском заграждении обнаружили избитого и обессиленного иностранца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что, со слов мужчины, его задержали польские силовики, к которым он обратился за помощью и защитой. "Вместо проведения разбирательства европейские правоохранители избили беженца, а затем выбросили через калитку для животных на белорусскую сторону", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в районную больницу. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
https://ria.ru/20240919/polsha-1973638158.html
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в мире, польша, белоруссия, литва, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Литва, Евросоюз
Польские силовики избили и вытеснили мигранта в Белоруссию

Погранкомитет Белоруссии: польские силовики избили и вытеснили мигранта

© Пограничный комитет Беларуси/TelegramБелорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь избитому беженцу, обнаруженному возле калитки в польском заграждении. 21 сентября 2024
Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь избитому беженцу, обнаруженному возле калитки в польском заграждении. 21 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь избитому беженцу, обнаруженному возле калитки в польском заграждении. 21 сентября 2024
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Белорусские пограничники обнаружили у границы с Польшей мигранта, которого избили и вытеснили на белорусскую территорию польские силовики, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"В польской буферной зоне избит еще один беженец и выброшен на границе… В четверг, 19 сентября, гродненские пограничники возле калитки в польском заграждении обнаружили избитого и обессиленного иностранца", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что, со слов мужчины, его задержали польские силовики, к которым он обратился за помощью и защитой. "Вместо проведения разбирательства европейские правоохранители избили беженца, а затем выбросили через калитку для животных на белорусскую сторону", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в районную больницу.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
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