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В Госдуме призвали развивать аналоги YouTube в России
В Госдуме призвали развивать аналоги YouTube в России - РИА Новости, 21.09.2024
В Госдуме призвали развивать аналоги YouTube в России
Россия должна развивать свои аналоги видеохостинга YouTube, чтобы у граждан была достойная альтернатива, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:19
2024-09-21T14:19
2024-09-21T14:19
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борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия должна развивать свои аналоги видеохостинга YouTube, чтобы у граждан была достойная альтернатива, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). "Конечно, YouTube - это очень популярный видеохостинг, и понимая логику развития ситуации, мы должны оперативно развивать свои собственные аналоги, чтобы у граждан была достойная альтернатива", - сказал Чернышов. По его словам, в идеальной ситуации все соцсети должны быть открыты и работать без ограничений, но если кто-то из них не хочет играть по правилам, то у людей должна быть возможность безболезненно перейти на другую платформу. Вице-спикер Госдумы отметил, что информация о том, что он выступает за блокировку YouTube, которая распространяется в ряде Telegram-каналов - это фейк. Депутат подчеркнул, что речь идёт только о том, что этот хостинг сознательно и принципиально нарушает законодательство России.
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общество, технологии, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр
Общество, Технологии, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме призвали развивать аналоги YouTube в России
Чернышов призвал развивать аналоги YouTube в РФ, чтобы у людей была альтернатива
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия должна развивать свои аналоги видеохостинга YouTube, чтобы у граждан была достойная альтернатива, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
"Конечно, YouTube - это очень популярный видеохостинг, и понимая логику развития ситуации, мы должны оперативно развивать свои собственные аналоги, чтобы у граждан была достойная альтернатива", - сказал Чернышов.
По его словам, в идеальной ситуации все соцсети должны быть открыты и работать без ограничений, но если кто-то из них не хочет играть по правилам, то у людей должна быть возможность безболезненно перейти на другую платформу.
Вице-спикер Госдумы отметил, что информация о том, что он выступает за блокировку YouTube, которая распространяется в ряде Telegram-каналов - это фейк. Депутат подчеркнул, что речь идёт только о том, что этот хостинг сознательно и принципиально нарушает законодательство России.