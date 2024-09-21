https://ria.ru/20240921/media-1973990750.html

В Госдуме призвали развивать аналоги YouTube в России

В Госдуме призвали развивать аналоги YouTube в России - РИА Новости, 21.09.2024

В Госдуме призвали развивать аналоги YouTube в России

Россия должна развивать свои аналоги видеохостинга YouTube, чтобы у граждан была достойная альтернатива, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:19

2024-09-21T14:19

2024-09-21T14:19

общество

технологии

россия

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия должна развивать свои аналоги видеохостинга YouTube, чтобы у граждан была достойная альтернатива, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). "Конечно, YouTube - это очень популярный видеохостинг, и понимая логику развития ситуации, мы должны оперативно развивать свои собственные аналоги, чтобы у граждан была достойная альтернатива", - сказал Чернышов. По его словам, в идеальной ситуации все соцсети должны быть открыты и работать без ограничений, но если кто-то из них не хочет играть по правилам, то у людей должна быть возможность безболезненно перейти на другую платформу. Вице-спикер Госдумы отметил, что информация о том, что он выступает за блокировку YouTube, которая распространяется в ряде Telegram-каналов - это фейк. Депутат подчеркнул, что речь идёт только о том, что этот хостинг сознательно и принципиально нарушает законодательство России.

https://ria.ru/20240802/youtube-1963735278.html

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общество, технологии, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр