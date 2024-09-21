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Маск обсудил с президентом Сальвадора будущее человечества

Маск обсудил с президентом Сальвадора будущее человечества - РИА Новости, 21.09.2024

Маск обсудил с президентом Сальвадора будущее человечества

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что встретился с президентом Сальвадора Найибом Букеле и обсудил с ним будущее человечества, а также... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T06:23

2024-09-21T06:23

2024-09-21T06:23

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технологии

сальвадор

найиб букеле

илон маск

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что встретился с президентом Сальвадора Найибом Букеле и обсудил с ним будущее человечества, а также искусственный интеллект и роботов. "Я провел отличную беседу с президентом Найибом Букеле. Мы много говорили о сущности реальности, будущем человечества и влиянии таких технологий, как искусственный интеллект и роботы, на мир", - написал предприниматель в соцсети X. Маск сделал такое сообщение в ответ на пост Букеле, в котором президент выложил короткое видео с предпринимателем. В своем посту лидер Сальвадора назвал Маска "одним из великих умов нашего времени".

https://ria.ru/20240921/ssha-1973945081.html

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в мире, технологии, сальвадор, найиб букеле, илон маск