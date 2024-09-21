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Французская полиция направит спецотряд по подавлению протестов на Мартинику - РИА Новости, 21.09.2024
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15:53 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/martinika-1974002081.html
Французская полиция направит спецотряд по подавлению протестов на Мартинику
Французская полиция направит спецотряд по подавлению протестов на Мартинику - РИА Новости, 21.09.2024
Французская полиция направит спецотряд по подавлению протестов на Мартинику
Спецотряд быстрого реагирования французской полиции (CRS 8) по подавлению протестов направится в субботу на французскую заморскую территорию Мартинику, где... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:53
2024-09-21T15:53
в мире
мартиника
новая каледония
франция
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Спецотряд быстрого реагирования французской полиции (CRS 8) по подавлению протестов направится в субботу на французскую заморскую территорию Мартинику, где последние дни проходили беспорядки из-за подорожания продовольствия, передает телеканал BFMTV. "Полицейские из CRS 8, специализирующиеся на борьбе с городскими беспорядками, также будут направлены на Мартинику... Они вылетят с материковой части Франции в эту субботу вечером", - сообщает телеканал со ссылкой на полицейские источники. Ранее префект Мартиники Жан-Кристоф Бувье подписал постановление о запрете демонстраций в административном центре Мартиники Фор-де-Франс и трех других коммунах до 23 сентября 08.00 по местному времени (15.00 мск). Кроме того, в среду до понедельника на острове был введен комендатский час в ряде районов Фор-де-Франса на период времени с 21.00 до 05.00. В ночь на вторник протестующие построили баррикады в административном центре острова, городе Фор-де-Франс. С начала сентября городской порт, через который проходят почти все поставки товаров, стал центром протестного движения против подорожания продовольствия. Как сообщала газета Figaro, шесть полицейских были ранены в ходе беспорядков. По выходным протестующие также блокируют супермаркеты острова по призыву Движения по защите населения и ресурсов афро-карибской территории (RPPRAC). Ассоциация призвала "блокировать" остров до появления ясности в торговых переговорах по вопросу ценообразования. В мае массовые протесты также проходили на другой французской заморской территории, Новой Каледонии. В ходе погромов погибли 11 человек, 2459 человек были задержано, ущерб составил миллиард евро. Жители протестовали из-за рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html
мартиника
новая каледония
франция
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353
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Комендантский час на французской Мартинике на фоне беспорядков
Комендантский час введен на французской Мартинике на фоне волны беспорядков, передает радиостанция France Info. Figaro ранее писала, что на острове, французской заморской территории в Карибском море, 6 полицейских были ранены в ходе продолжающихся уже несколько дней протестов против подорожания продовольствия.
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в мире, мартиника, новая каледония, франция
В мире, Мартиника, Новая Каледония, Франция
Французская полиция направит спецотряд по подавлению протестов на Мартинику

BFMTV: спецотряд полиции CRS 8 по подавлению протестов направится на Мартинику

© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Спецотряд быстрого реагирования французской полиции (CRS 8) по подавлению протестов направится в субботу на французскую заморскую территорию Мартинику, где последние дни проходили беспорядки из-за подорожания продовольствия, передает телеканал BFMTV.
"Полицейские из CRS 8, специализирующиеся на борьбе с городскими беспорядками, также будут направлены на Мартинику... Они вылетят с материковой части Франции в эту субботу вечером", - сообщает телеканал со ссылкой на полицейские источники.
Ранее префект Мартиники Жан-Кристоф Бувье подписал постановление о запрете демонстраций в административном центре Мартиники Фор-де-Франс и трех других коммунах до 23 сентября 08.00 по местному времени (15.00 мск). Кроме того, в среду до понедельника на острове был введен комендатский час в ряде районов Фор-де-Франса на период времени с 21.00 до 05.00.
В ночь на вторник протестующие построили баррикады в административном центре острова, городе Фор-де-Франс. С начала сентября городской порт, через который проходят почти все поставки товаров, стал центром протестного движения против подорожания продовольствия. Как сообщала газета Figaro, шесть полицейских были ранены в ходе беспорядков. По выходным протестующие также блокируют супермаркеты острова по призыву Движения по защите населения и ресурсов афро-карибской территории (RPPRAC). Ассоциация призвала "блокировать" остров до появления ясности в торговых переговорах по вопросу ценообразования.
В мае массовые протесты также проходили на другой французской заморской территории, Новой Каледонии. В ходе погромов погибли 11 человек, 2459 человек были задержано, ущерб составил миллиард евро. Жители протестовали из-за рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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