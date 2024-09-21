Французская полиция направит спецотряд по подавлению протестов на Мартинику
BFMTV: спецотряд полиции CRS 8 по подавлению протестов направится на Мартинику
© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Спецотряд быстрого реагирования французской полиции (CRS 8) по подавлению протестов направится в субботу на французскую заморскую территорию Мартинику, где последние дни проходили беспорядки из-за подорожания продовольствия, передает телеканал BFMTV.
"Полицейские из CRS 8, специализирующиеся на борьбе с городскими беспорядками, также будут направлены на Мартинику... Они вылетят с материковой части Франции в эту субботу вечером", - сообщает телеканал со ссылкой на полицейские источники.
Ранее префект Мартиники Жан-Кристоф Бувье подписал постановление о запрете демонстраций в административном центре Мартиники Фор-де-Франс и трех других коммунах до 23 сентября 08.00 по местному времени (15.00 мск). Кроме того, в среду до понедельника на острове был введен комендатский час в ряде районов Фор-де-Франса на период времени с 21.00 до 05.00.
В ночь на вторник протестующие построили баррикады в административном центре острова, городе Фор-де-Франс. С начала сентября городской порт, через который проходят почти все поставки товаров, стал центром протестного движения против подорожания продовольствия. Как сообщала газета Figaro, шесть полицейских были ранены в ходе беспорядков. По выходным протестующие также блокируют супермаркеты острова по призыву Движения по защите населения и ресурсов афро-карибской территории (RPPRAC). Ассоциация призвала "блокировать" остров до появления ясности в торговых переговорах по вопросу ценообразования.
В мае массовые протесты также проходили на другой французской заморской территории, Новой Каледонии. В ходе погромов погибли 11 человек, 2459 человек были задержано, ущерб составил миллиард евро. Жители протестовали из-за рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
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