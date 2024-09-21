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Жительница Мурманской области получила медаль ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 21.09.2024
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Хорошие новости
 
18:10 21.09.2024 (обновлено: 20:35 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/mama-1974016155.html
Жительница Мурманской области получила медаль ордена "Родительская слава"
Жительница Мурманской области получила медаль ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 21.09.2024
Жительница Мурманской области получила медаль ордена "Родительская слава"
Мать пятерых детей Елену Сугак из Североморска наградили медалью ордена "Родительская слава", сообщило Министерство труда и социального развития Мурманской... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T18:10
2024-09-21T20:35
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общество
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МУРМАНСК, 21 сен — РИА Новости. Мать пятерых детей Елену Сугак из Североморска наградили медалью ордена "Родительская слава", сообщило Министерство труда и социального развития Мурманской области."Елена Юрьевна воспитывает двух сыновей и трех дочерей", — рассказали в ведомстве.Старший сын Андрей женат и уже сам стал отцом, работает в сфере электромонтажных услуг. Младший сын Алексей учится на первом курсе магистратуры Мурманского арктического университета, занимается баскетболом, участвует в студенческом объединении ECO-Arctic, а также в волонтерской и просветительской деятельности.Старшая дочь Анастасия учится на втором курсе Мурманского филиала Уральского регионального колледжа, ходит на экологические субботники по защите окружающей среды. Средняя дочь Анна — студентка первого курса Мурманского медицинского колледжа, участвует в благотворительных концертах в рамках акции "Спаси ребенка". Младшая дочь — Александра — ученица пятого класса школы № 12 ЗАТО Североморска."Семья активно участвует в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие семейных ценностей, продвижение института многодетных семей в обществе, в мероприятиях по защите окружающей среды, в организации благотворительных концертов и сборе средств для участников специальной военной операции", — говорится в сообщении.Помимо федеральной выплаты в размере 200 тысяч рублей, по поручению губернатора Андрея Чибиса северянам, награжденным медалью ордена "Родительская слава" дополнительно выплачивается пять миллионов рублей. Средства можно направить на покупку авто или улучшение жилищных условий. Также в Мурманской области многодетным северянкам, награжденным почетным знаком "Материнская слава", орденом или медалью ордена "Родительская слава", полагается единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка до достижения им 18 лет.
https://ria.ru/20240504/roditeli-1943811354.html
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общество, мурманская область, североморск, россия, андрей чибис
Хорошие новости, Общество, Мурманская область, Североморск, Россия, Андрей Чибис
Жительница Мурманской области получила медаль ордена "Родительская слава"

Мурманская семья с 5 детьми получила медаль ордена "Родительская слава"

© Фото : Министерство труда и социального развития Мурманской областиЖительница Мурманской области получила медаль ордена "Родительская слава"
Жительница Мурманской области получила медаль ордена Родительская слава - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Министерство труда и социального развития Мурманской области
Жительница Мурманской области получила медаль ордена "Родительская слава"
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МУРМАНСК, 21 сен — РИА Новости. Мать пятерых детей Елену Сугак из Североморска наградили медалью ордена "Родительская слава", сообщило Министерство труда и социального развития Мурманской области.
"Елена Юрьевна воспитывает двух сыновей и трех дочерей", — рассказали в ведомстве.
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Старший сын Андрей женат и уже сам стал отцом, работает в сфере электромонтажных услуг. Младший сын Алексей учится на первом курсе магистратуры Мурманского арктического университета, занимается баскетболом, участвует в студенческом объединении ECO-Arctic, а также в волонтерской и просветительской деятельности.
Старшая дочь Анастасия учится на втором курсе Мурманского филиала Уральского регионального колледжа, ходит на экологические субботники по защите окружающей среды. Средняя дочь Анна — студентка первого курса Мурманского медицинского колледжа, участвует в благотворительных концертах в рамках акции "Спаси ребенка". Младшая дочь — Александра — ученица пятого класса школы № 12 ЗАТО Североморска.
"Семья активно участвует в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие семейных ценностей, продвижение института многодетных семей в обществе, в мероприятиях по защите окружающей среды, в организации благотворительных концертов и сборе средств для участников специальной военной операции", — говорится в сообщении.
Помимо федеральной выплаты в размере 200 тысяч рублей, по поручению губернатора Андрея Чибиса северянам, награжденным медалью ордена "Родительская слава" дополнительно выплачивается пять миллионов рублей. Средства можно направить на покупку авто или улучшение жилищных условий. Также в Мурманской области многодетным северянкам, награжденным почетным знаком "Материнская слава", орденом или медалью ордена "Родительская слава", полагается единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка до достижения им 18 лет.
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Хорошие новостиОбществоМурманская областьСевероморскРоссияАндрей Чибис
 
 
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