Мадуро призвал не принимать в подарок электронику после взрыва пейджеров
Мадуро призвал не принимать в подарок электронику после взрыва пейджеров
© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал не принимать подарки в виде электроники после детонации пейджеров и других средств связи в Ливане.
Во время выступления на мероприятии, посвященном продвижению культуры и ремесел Венесуэлы, президент призвал сограждан следить за своими телефонами из-за серии взрывов в Ливане 17 и 18 сентября.
«
"Я обычно дарю книги... Некоторым я дарю... деревянные сундуки ручной работы, внутри которых кладу венесуэльский кофе, сладости, кокуй (традиционный венесуэльский алкогольный напиток - ред.). Не принимайте подаренную электронику, будьте осторожны со своими телефонами, видите, что случилось в Ливане", - посоветовал Мадуро, его выступление транслировалось местным телеканалом VTV.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.