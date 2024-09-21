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Мадуро призвал не принимать в подарок электронику после взрыва пейджеров - РИА Новости, 21.09.2024
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07:39 21.09.2024 (обновлено: 07:42 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/maduro-1973955396.html
Мадуро призвал не принимать в подарок электронику после взрыва пейджеров
Мадуро призвал не принимать в подарок электронику после взрыва пейджеров - РИА Новости, 21.09.2024
Мадуро призвал не принимать в подарок электронику после взрыва пейджеров
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал не принимать подарки в виде электроники после детонации пейджеров и других средств связи в Ливане. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:39
2024-09-21T07:42
в мире
ливан
венесуэла
иран
николас мадуро
мария захарова
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал не принимать подарки в виде электроники после детонации пейджеров и других средств связи в Ливане. Во время выступления на мероприятии, посвященном продвижению культуры и ремесел Венесуэлы, президент призвал сограждан следить за своими телефонами из-за серии взрывов в Ливане 17 и 18 сентября. &quot;Я обычно дарю книги... Некоторым я дарю... деревянные сундуки ручной работы, внутри которых кладу венесуэльский кофе, сладости, кокуй (традиционный венесуэльский алкогольный напиток - ред.). Не принимайте подаренную электронику, будьте осторожны со своими телефонами, видите, что случилось в Ливане&quot;, - посоветовал Мадуро, его выступление транслировалось местным телеканалом VTV.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240921/peydzhery-1973940678.html
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в мире, ливан, венесуэла, иран, николас мадуро, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Венесуэла, Иран, Николас Мадуро, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Мадуро призвал не принимать в подарок электронику после взрыва пейджеров

Мадуро призвал не принимать в подарок электронику после взрыва пейджеров

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал не принимать подарки в виде электроники после детонации пейджеров и других средств связи в Ливане.
Во время выступления на мероприятии, посвященном продвижению культуры и ремесел Венесуэлы, президент призвал сограждан следить за своими телефонами из-за серии взрывов в Ливане 17 и 18 сентября.
«

"Я обычно дарю книги... Некоторым я дарю... деревянные сундуки ручной работы, внутри которых кладу венесуэльский кофе, сладости, кокуй (традиционный венесуэльский алкогольный напиток - ред.). Не принимайте подаренную электронику, будьте осторожны со своими телефонами, видите, что случилось в Ливане", - посоветовал Мадуро, его выступление транслировалось местным телеканалом VTV.

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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В миреЛиванВенесуэлаИранНиколас МадуроМария ЗахароваХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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