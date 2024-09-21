https://ria.ru/20240921/maduro-1973955396.html

Мадуро призвал не принимать в подарок электронику после взрыва пейджеров

Мадуро призвал не принимать в подарок электронику после взрыва пейджеров - РИА Новости, 21.09.2024

Мадуро призвал не принимать в подарок электронику после взрыва пейджеров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал не принимать подарки в виде электроники после детонации пейджеров и других средств связи в Ливане. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T07:39

2024-09-21T07:39

2024-09-21T07:42

в мире

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венесуэла

иран

николас мадуро

мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал не принимать подарки в виде электроники после детонации пейджеров и других средств связи в Ливане. Во время выступления на мероприятии, посвященном продвижению культуры и ремесел Венесуэлы, президент призвал сограждан следить за своими телефонами из-за серии взрывов в Ливане 17 и 18 сентября. "Я обычно дарю книги... Некоторым я дарю... деревянные сундуки ручной работы, внутри которых кладу венесуэльский кофе, сладости, кокуй (традиционный венесуэльский алкогольный напиток - ред.). Не принимайте подаренную электронику, будьте осторожны со своими телефонами, видите, что случилось в Ливане", - посоветовал Мадуро, его выступление транслировалось местным телеканалом VTV.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240921/peydzhery-1973940678.html

ливан

венесуэла

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в мире, ливан, венесуэла, иран, николас мадуро, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане