https://ria.ru/20240921/lnr-1973974745.html
В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами
В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 21.09.2024
В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами
Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами,... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:35
2024-09-21T11:35
2024-09-21T11:35
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами, которая передавала ВСУ сведения о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, сотрудничавшей со спецслужбами Украины" - рассказали в ведомстве. В управлении уточнили, что жительница Станично-Луганского района собирала и передавала спецслужбам противника разведданные о Вооруженных силах Российской Федерации. Против гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ "Государственная измена". На данный момент ведётся следствие.
https://ria.ru/20240814/zaderzhanie-1966073114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами
ФСБ: в Луганской области задержали женщину, передававшую Киеву данные о ВС РФ