https://ria.ru/20240921/lnr-1973974745.html

В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами

В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 21.09.2024

В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами,... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T11:35

2024-09-21T11:35

2024-09-21T11:35

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами, которая передавала ВСУ сведения о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, сотрудничавшей со спецслужбами Украины" - рассказали в ведомстве. В управлении уточнили, что жительница Станично-Луганского района собирала и передавала спецслужбам противника разведданные о Вооруженных силах Российской Федерации. Против гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ "Государственная измена". На данный момент ведётся следствие.

https://ria.ru/20240814/zaderzhanie-1966073114.html

россия

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

россия, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность