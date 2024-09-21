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В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/lnr-1973974745.html
В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами
В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 21.09.2024
В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами
Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами,... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T11:35
2024-09-21T11:35
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами, которая передавала ВСУ сведения о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, сотрудничавшей со спецслужбами Украины" - рассказали в ведомстве. В управлении уточнили, что жительница Станично-Луганского района собирала и передавала спецслужбам противника разведданные о Вооруженных силах Российской Федерации. Против гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ "Государственная измена". На данный момент ведётся следствие.
https://ria.ru/20240814/zaderzhanie-1966073114.html
россия
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россия, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами

ФСБ: в Луганской области задержали женщину, передававшую Киеву данные о ВС РФ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, сотрудничавшую с украинскими спецслужбами, которая передавала ВСУ сведения о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
«
"УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, сотрудничавшей со спецслужбами Украины" - рассказали в ведомстве.
В управлении уточнили, что жительница Станично-Луганского района собирала и передавала спецслужбам противника разведданные о Вооруженных силах Российской Федерации. Против гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ "Государственная измена". На данный момент ведётся следствие.
Сообщение о задержании в ДНР гражданки России по подозрению в госизмене - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В ДНР задержали подозреваемую в госизмене россиянку
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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