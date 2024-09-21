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В МИД Ливана сделали заявление после массового взрыва пейджеров в стране - РИА Новости, 21.09.2024
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00:38 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/livan-1973940386.html
В МИД Ливана сделали заявление после массового взрыва пейджеров в стране
В МИД Ливана сделали заявление после массового взрыва пейджеров в стране - РИА Новости, 21.09.2024
В МИД Ливана сделали заявление после массового взрыва пейджеров в стране
И.о. главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб предупредил, что экстремисты будут применять технологию, с помощью которой были подорваны пейджеры, если Совбез ООН не... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:38
2024-09-21T00:38
в мире
ливан
израиль
россия
мария захарова
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хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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ООН, 21 сен – РИА Новости. И.о. главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб предупредил, что экстремисты будут применять технологию, с помощью которой были подорваны пейджеры, если Совбез ООН не осудит атаку и не назовет виновного в ней. "Если этот террористический акт не будет осужден вашим советом, и если вы не назовете имя преступника, если вы не удержите преступника, не осудите его и не заставите его прекратить подобные акты агрессии, доверие к этому совету, международному праву и правам человека будет подорвано... государства и экстремистские группировки последуют их примеру и будут повсеместно нападать на гражданских лиц с помощью этих легальных технологий", – сказал ливанский чиновник в ходе заседания Совбеза ООН, "Никто не может помешать им (террористам - ред.) использовать эту технологию в будущем, чтобы наносить удары по гражданским самолетам, поездам, убивать гражданских лиц", – добавил он. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240920/podryv-1973937120.html
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в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Мария Захарова, ООН, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В МИД Ливана сделали заявление после массового взрыва пейджеров в стране

МИД Ливана призвал Совбез ООН осудить атаку на страну с применением пейджеров

© AP PhotoРация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео
Рация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo
Рация, взорвавшаяся внутри дома в Баальбеке, на востоке Ливана. Кадр видео
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ООН, 21 сен – РИА Новости. И.о. главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб предупредил, что экстремисты будут применять технологию, с помощью которой были подорваны пейджеры, если Совбез ООН не осудит атаку и не назовет виновного в ней.
"Если этот террористический акт не будет осужден вашим советом, и если вы не назовете имя преступника, если вы не удержите преступника, не осудите его и не заставите его прекратить подобные акты агрессии, доверие к этому совету, международному праву и правам человека будет подорвано... государства и экстремистские группировки последуют их примеру и будут повсеместно нападать на гражданских лиц с помощью этих легальных технологий", – сказал ливанский чиновник в ходе заседания Совбеза ООН,
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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"Никто не может помешать им (террористам - ред.) использовать эту технологию в будущем, чтобы наносить удары по гражданским самолетам, поездам, убивать гражданских лиц", – добавил он.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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В миреЛиванИзраильРоссияМария ЗахароваООНХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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