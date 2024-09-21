https://ria.ru/20240921/livan-1973940386.html

В МИД Ливана сделали заявление после массового взрыва пейджеров в стране

В МИД Ливана сделали заявление после массового взрыва пейджеров в стране - РИА Новости, 21.09.2024

В МИД Ливана сделали заявление после массового взрыва пейджеров в стране

И.о. главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб предупредил, что экстремисты будут применять технологию, с помощью которой были подорваны пейджеры, если Совбез ООН не... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:38

2024-09-21T00:38

2024-09-21T00:38

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оон

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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ООН, 21 сен – РИА Новости. И.о. главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб предупредил, что экстремисты будут применять технологию, с помощью которой были подорваны пейджеры, если Совбез ООН не осудит атаку и не назовет виновного в ней. "Если этот террористический акт не будет осужден вашим советом, и если вы не назовете имя преступника, если вы не удержите преступника, не осудите его и не заставите его прекратить подобные акты агрессии, доверие к этому совету, международному праву и правам человека будет подорвано... государства и экстремистские группировки последуют их примеру и будут повсеместно нападать на гражданских лиц с помощью этих легальных технологий", – сказал ливанский чиновник в ходе заседания Совбеза ООН, "Никто не может помешать им (террористам - ред.) использовать эту технологию в будущем, чтобы наносить удары по гражданским самолетам, поездам, убивать гражданских лиц", – добавил он. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240920/podryv-1973937120.html

https://ria.ru/20240920/peydzher-1973774910.html

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в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане