https://ria.ru/20240921/litva-1974025876.html

В Литве предложили расстреливать людей за русские песни

В Литве предложили расстреливать людей за русские песни - РИА Новости, 21.09.2024

В Литве предложили расстреливать людей за русские песни

Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, что слушает песни и смотрит фильмы на русском языке с высокой громкостью, его слова приводит РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T20:04

2024-09-21T20:04

2024-09-21T22:06

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, что слушает песни и смотрит фильмы на русском языке с высокой громкостью, его слова приводит Sputnik Литва."Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Так их... Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей. — Прим. ред.)? Или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять. Детей у таких надо забирать", — заявил он.Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.

https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973274890.html

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в мире, литва, прибалтика, мария захарова, россия