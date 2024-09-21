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В Литве предложили расстреливать людей за русские песни - РИА Новости, 21.09.2024
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20:04 21.09.2024 (обновлено: 22:06 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/litva-1974025876.html
В Литве предложили расстреливать людей за русские песни
В Литве предложили расстреливать людей за русские песни - РИА Новости, 21.09.2024
В Литве предложили расстреливать людей за русские песни
Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, что слушает песни и смотрит фильмы на русском языке с высокой громкостью, его слова приводит РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:04
2024-09-21T22:06
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, что слушает песни и смотрит фильмы на русском языке с высокой громкостью, его слова приводит Sputnik Литва.&quot;Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Так их... Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей. — Прим. ред.)? Или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять. Детей у таких надо забирать&quot;, — заявил он.Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.
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в мире, литва, прибалтика, мария захарова, россия
В мире, Литва, Прибалтика, Мария Захарова, Россия
В Литве предложили расстреливать людей за русские песни

Литовский ведущий Раманаускас призвал расстреливать за русские фильмы и песни

© Fotolia / Boris StroujkoГород Вильнюс, Литва
Город Вильнюс, Литва - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Fotolia / Boris Stroujko
Город Вильнюс, Литва. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, что слушает песни и смотрит фильмы на русском языке с высокой громкостью, его слова приводит Sputnik Литва.
«

"Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Так их... Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей. — Прим. ред.)? Или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять. Детей у таких надо забирать", — заявил он.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.
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В миреЛитваПрибалтикаМария ЗахароваРоссия
 
 
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