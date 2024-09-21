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ВСУ за время боев в Курской области потеряли более 15 650 боевиков - РИА Новости, 21.09.2024
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14:07 21.09.2024 (обновлено: 14:14 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/kurskaya-1973990047.html
ВСУ за время боев в Курской области потеряли более 15 650 боевиков
ВСУ за время боев в Курской области потеряли более 15 650 боевиков - РИА Новости, 21.09.2024
ВСУ за время боев в Курской области потеряли более 15 650 боевиков
ВСУ за время действий в Курской области потеряли более 15 650 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:07
2024-09-21T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ за время действий в Курской области потеряли более 15 650 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15 650 военнослужащих, 124 танка, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 786 боевых бронированных машин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина,", - уточнили в оборонном ведомстве.В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ за время боев в Курской области потеряли более 15 650 боевиков

ВСУ за время боев в Курской области потеряли более 15 650 боевиков и 124 танка

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ за время действий в Курской области потеряли более 15 650 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15 650 военнослужащих, 124 танка, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 786 боевых бронированных машин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина,", - уточнили в оборонном ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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