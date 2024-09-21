https://ria.ru/20240921/kurskaya-1973990047.html

ВСУ за время боев в Курской области потеряли более 15 650 боевиков

ВСУ за время боев в Курской области потеряли более 15 650 боевиков - РИА Новости, 21.09.2024

ВСУ за время боев в Курской области потеряли более 15 650 боевиков

ВСУ за время действий в Курской области потеряли более 15 650 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:07

2024-09-21T14:07

2024-09-21T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ за время действий в Курской области потеряли более 15 650 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15 650 военнослужащих, 124 танка, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 786 боевых бронированных машин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина,", - уточнили в оборонном ведомстве.В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф