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ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков за сутки - РИА Новости, 21.09.2024
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14:05 21.09.2024 (обновлено: 14:14 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/kurskaya-1973989692.html
ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков за сутки - РИА Новости, 21.09.2024
ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:05
2024-09-21T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
россия
сша
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, два бронетранспортера и шесть боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и семь автомобилей", - говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, россия, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в Курской области 300 боевиков и 9 единиц бронетехники за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, два бронетранспортера и шесть боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и семь автомобилей", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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