https://ria.ru/20240921/kurskaya-1973989692.html

ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков за сутки - РИА Новости, 21.09.2024

ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:05

2024-09-21T14:05

2024-09-21T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, два бронетранспортера и шесть боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и семь автомобилей", - говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, россия, сша, вооруженные силы рф