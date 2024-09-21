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ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков за сутки - РИА Новости, 21.09.2024
ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:05
2024-09-21T14:05
2024-09-21T14:14
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, два бронетранспортера и шесть боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и семь автомобилей", - говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, вооруженные силы украины, россия, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли в Курской области более 300 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области 300 боевиков и 9 единиц бронетехники за сутки