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В небе над Курской областью сбили шесть украинских ракет и один беспилотник
В небе над Курской областью сбили шесть украинских ракет и один беспилотник - РИА Новости, 21.09.2024
В небе над Курской областью сбили шесть украинских ракет и один беспилотник
Шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа уничтожены в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T08:02
2024-09-21T08:02
2024-09-21T08:06
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа уничтожены в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО в небе Курской области. Благодарю наших защитников! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В небе над Курской областью сбили шесть украинских ракет и один беспилотник
Смирнов: над Курской областью сбили украинский БПЛА самолетного типа и 6 ракет