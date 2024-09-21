https://ria.ru/20240921/kurskaya-1973956614.html

В небе над Курской областью сбили шесть украинских ракет и один беспилотник

В небе над Курской областью сбили шесть украинских ракет и один беспилотник - РИА Новости, 21.09.2024

В небе над Курской областью сбили шесть украинских ракет и один беспилотник

Шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа уничтожены в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T08:02

2024-09-21T08:02

2024-09-21T08:06

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа уничтожены в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Шесть украинских ракет и один БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО в небе Курской области. Благодарю наших защитников! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины