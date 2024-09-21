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Власти Тихорецкого района открыли горячую линию после атаки ВСУ
Власти Тихорецкого района открыли горячую линию после атаки ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024
Власти Тихорецкого района открыли горячую линию после атаки ВСУ
Власти Тихорецкого района Краснодарского края открыли "горячую линию" для жителей после атаки украинских беспилотников, сообщил глава района Анатолий Перепелин... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:37
2024-09-21T09:37
2024-09-21T09:37
специальная военная операция на украине
происшествия
тихорецкий район
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тихорецк
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Власти Тихорецкого района Краснодарского края открыли "горячую линию" для жителей после атаки украинских беспилотников, сообщил глава района Анатолий Перепелин в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в своём Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. "Уважаемые жители! В связи со сложившейся ситуацией открыта "горячая линия", - написал Перепелин, уточнив, что по телефону жители смогут обсудить вопросы, связанные с эвакуацией.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тихорецкий район, краснодарский край, тихорецк, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тихорецкий район, Краснодарский край, Тихорецк, Вениамин Кондратьев
Власти Тихорецкого района открыли горячую линию после атаки ВСУ
В Тихорецком районе Кубани открыли горячую линию после атаки беспилотников ВСУ