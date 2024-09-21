https://ria.ru/20240921/kuban-1973964577.html

Власти Тихорецкого района открыли горячую линию после атаки ВСУ

Власти Тихорецкого района открыли горячую линию после атаки ВСУ - РИА Новости, 21.09.2024

Власти Тихорецкого района открыли горячую линию после атаки ВСУ

Власти Тихорецкого района Краснодарского края открыли "горячую линию" для жителей после атаки украинских беспилотников, сообщил глава района Анатолий Перепелин... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T09:37

2024-09-21T09:37

2024-09-21T09:37

специальная военная операция на украине

происшествия

тихорецкий район

краснодарский край

тихорецк

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Власти Тихорецкого района Краснодарского края открыли "горячую линию" для жителей после атаки украинских беспилотников, сообщил глава района Анатолий Перепелин в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил в своём Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. "Уважаемые жители! В связи со сложившейся ситуацией открыта "горячая линия", - написал Перепелин, уточнив, что по телефону жители смогут обсудить вопросы, связанные с эвакуацией.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тихорецкий район

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тихорецк

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Ольга Фомченкова

происшествия, тихорецкий район, краснодарский край, тихорецк, вениамин кондратьев