https://ria.ru/20240921/kuban-1973944013.html

Стало известно, какую сумму власти Кубани направили для детей-сирот

Стало известно, какую сумму власти Кубани направили для детей-сирот - РИА Новости, 21.09.2024

Стало известно, какую сумму власти Кубани направили для детей-сирот

Власти Кубани направили на жилье для детей-сирот в 2024 году свыше 5 миллиардов рублей в рамках краевой программы, рассказал журналистам губернатор Вениамин... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T01:46

2024-09-21T01:46

2024-09-21T01:46

общество

жилье

краснодарский край

анапа

сочи

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 21 сен - РИА Новости. Власти Кубани направили на жилье для детей-сирот в 2024 году свыше 5 миллиардов рублей в рамках краевой программы, рассказал журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. "Свое жилье по госпрограмме с начала года уже получили 534 жителя Краснодарского края. А всего в 2024-м обеспечим квадратными метрами 1 395 детей-сирот. Это люди, которым нужна особая поддержка. В рамках госпрограммы предоставляем им квартиры и дома с отделкой "под ключ". Всего на жилье для сирот муниципалитетам в текущем году направили свыше 5 миллиардов рублей", – передаёт пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По его словам, всего с начала года на покупку жилья заключили 1371 контракт. Это квартиры, а также дома, в том числе с земельными участками. Жилье предоставляют по месту проживания граждан или, с их согласия, на территории другого муниципалитета. Отмечается, что новоселье в 2024 году уже отпраздновали дети-сироты в Анапе, Сочи, Геленджике, Усть-Лабинском, Лабинском, Новокубанском, Белореченском, Тихорецком, Кавказском, Каневском, Ейском, Темрюкском, Северском Славянском, Староминском и других районах. Квадратные метры для сирот приобретают в рамках краевой программы "Дети Кубани", добавляют власти.

https://ria.ru/20240419/ipoteka-1941147597.html

краснодарский край

анапа

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общество, жилье, краснодарский край, анапа, сочи, вениамин кондратьев