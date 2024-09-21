В Крыму заявили, что точку в статусе полуострова поставили давно
Глава крымской миссии Смирнов: точка в статусе Крыма поставлена в 2014 году
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в российском статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления украинской стороны – инсинуации и бред.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. Украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что в статусе Крыма поставлена точка, заявив, что "это украинская территория".
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"Воссоединение Крыма с Россией произошло на основе всенародного волеизъявления крымчан, которые на референдуме единогласно высказались за российский статус полуострова. Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления – инсинуации и бред. Крым – это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации. Так было, есть и будет навсегда", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, только жители Крыма могут определять свое будущее.
"Украинский колониальный период Крыма - это уже история, к которой возврата нет, Крым - это Россия. Вопрос Крыма закрыт навсегда", - сказал Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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