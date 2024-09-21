https://ria.ru/20240921/krym-1973982183.html

В Крыму заявили, что точку в статусе полуострова поставили давно

В Крыму заявили, что точку в статусе полуострова поставили давно - РИА Новости, 21.09.2024

В Крыму заявили, что точку в статусе полуострова поставили давно

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в российском статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления украинской РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:45

2024-09-21T12:45

2024-09-21T14:39

россия

украина

севастополь

заур смирнов

радослав сикорский

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937290939_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2db97a0b4025f7890eb455ffbf28a982.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в российском статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления украинской стороны – инсинуации и бред. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. Украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что в статусе Крыма поставлена точка, заявив, что "это украинская территория". "Воссоединение Крыма с Россией произошло на основе всенародного волеизъявления крымчан, которые на референдуме единогласно высказались за российский статус полуострова. Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления – инсинуации и бред. Крым – это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации. Так было, есть и будет навсегда", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, только жители Крыма могут определять свое будущее. "Украинский колониальный период Крыма - это уже история, к которой возврата нет, Крым - это Россия. Вопрос Крыма закрыт навсегда", - сказал Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240920/krym-1973767542.html

https://ria.ru/20240920/krym-1973751819.html

россия

украина

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, севастополь, заур смирнов, радослав сикорский, оон, в мире