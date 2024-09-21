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В Крыму заявили, что точку в статусе полуострова поставили давно - РИА Новости, 21.09.2024
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12:45 21.09.2024 (обновлено: 14:39 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/krym-1973982183.html
В Крыму заявили, что точку в статусе полуострова поставили давно
В Крыму заявили, что точку в статусе полуострова поставили давно - РИА Новости, 21.09.2024
В Крыму заявили, что точку в статусе полуострова поставили давно
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в российском статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления украинской РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:45
2024-09-21T14:39
россия
украина
севастополь
заур смирнов
радослав сикорский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в российском статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления украинской стороны – инсинуации и бред. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. Украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что в статусе Крыма поставлена точка, заявив, что "это украинская территория". "Воссоединение Крыма с Россией произошло на основе всенародного волеизъявления крымчан, которые на референдуме единогласно высказались за российский статус полуострова. Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления – инсинуации и бред. Крым – это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации. Так было, есть и будет навсегда", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, только жители Крыма могут определять свое будущее. "Украинский колониальный период Крыма - это уже история, к которой возврата нет, Крым - это Россия. Вопрос Крыма закрыт навсегда", - сказал Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240920/krym-1973767542.html
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россия, украина, севастополь, заур смирнов, радослав сикорский, оон, в мире
Россия, Украина, Севастополь, Заур Смирнов, Радослав Сикорский, ООН, В мире
В Крыму заявили, что точку в статусе полуострова поставили давно

Глава крымской миссии Смирнов: точка в статусе Крыма поставлена в 2014 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в российском статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления украинской стороны – инсинуации и бред.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. Украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что в статусе Крыма поставлена точка, заявив, что "это украинская территория".
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"Воссоединение Крыма с Россией произошло на основе всенародного волеизъявления крымчан, которые на референдуме единогласно высказались за российский статус полуострова. Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления – инсинуации и бред. Крым – это законная и неотъемлемая территория Российской Федерации. Так было, есть и будет навсегда", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, только жители Крыма могут определять свое будущее.
"Украинский колониальный период Крыма - это уже история, к которой возврата нет, Крым - это Россия. Вопрос Крыма закрыт навсегда", - сказал Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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