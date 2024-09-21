https://ria.ru/20240921/krym-1973963731.html

В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова

В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова - РИА Новости, 21.09.2024

В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти прекратить истерику вокруг статуса полуострова, навсегда ставшего частью РФ. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T09:25

2024-09-21T09:25

2024-09-21T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти прекратить истерику вокруг статуса полуострова, навсегда ставшего частью РФ. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это предложение абсурдным. В свою очередь, украинский МИД в своем Telegram-канале заявил, что "территориальная целостность" Украины не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Позднее Сикорский заверил, что поддерживает "территориальную целостность" Украины, добавив, что в ходе "гипотетической дискуссии" обсуждалась реализация предложений самого Владимира Зеленского. "Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма. В этом вопросе в 2014 году поставлена окончательная точка. Крым вернулся домой и навсегда связал свое будущее с Россией", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, для Украины обладание Крымом никогда не имело ни малейшего значения, полуостров был нужен Киеву лишь для того, чтобы дразнить Москву и торговаться с ней. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240920/krym-1973767542.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, владимир константинов, радослав сикорский, дмитрий песков, оон, в мире