В Крыму призвали Киев прекратить истерику вокруг статуса полуострова
Константинов призвал Киев прекратить истерику вокруг статуса Крыма
Набережная в Судаке в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал киевские власти прекратить истерику вокруг статуса полуострова, навсегда ставшего частью РФ.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это предложение абсурдным. В свою очередь, украинский МИД в своем Telegram-канале заявил, что "территориальная целостность" Украины не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Позднее Сикорский заверил, что поддерживает "территориальную целостность" Украины, добавив, что в ходе "гипотетической дискуссии" обсуждалась реализация предложений самого Владимира Зеленского.
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"Киевскому режиму пора прекратить истерику вокруг российского статуса Крыма. В этом вопросе в 2014 году поставлена окончательная точка. Крым вернулся домой и навсегда связал свое будущее с Россией", - сказал Константинов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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