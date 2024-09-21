https://ria.ru/20240921/krym-1973957552.html

В Крыму объяснили идею Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН

В Крыму объяснили идею Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН - РИА Новости, 21.09.2024

В Крыму объяснили идею Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН

Рассуждения польского министра иностранных дел о Крыме выдали его подсознательное стремление установить внешний контроль над Западной Украиной, как во времена,... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T08:28

2024-09-21T08:28

2024-09-21T09:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Рассуждения польского министра иностранных дел о Крыме выдали его подсознательное стремление установить внешний контроль над Западной Украиной, как во времена, когда та была частью Польши, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. По его словам, Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации полуострова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это предложение абсурдным. В свою очередь, украинский МИД в Telegram-канале заявил, что "территориальная целостность" Украины не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Позднее Сикорский заверил, что поддерживает "территориальную целостность" Украины, добавив, что в ходе "гипотетической дискуссии" обсуждалась реализация предложений самого Владимира Зеленского."Министру вспомнились времена, когда Западная Украина была частью Польши, и он мечтает о возвращении к ним. В то же время другая часть сегодня разрушенного необандеровцами украинского государства была территорией исторической России. Видимо, Сикорский в подсознании держал образ российско-польской подопечной Украины" , - сказал РИА Новости Мурадов. Постпред подчеркнул, что судьба Крыма уже решилась, дискуссий здесь быть не может. В то же время, по его мнению, контролируемые сегодня Киевом территории могут рано или поздно оказаться под внешним контролем, схожим с тем, что предложил для полуострова польский министр. "Если Крым вернулся путем легитимного референдума в своё российское государство, и здесь всё давно ясно, то в отношении остатков Украины складывается описанная ситуация, которую, видимо, подсознательно засветил Сикорский", - считает Мурадов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240920/krym-1973767542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, георгий мурадов, дмитрий песков, владимир зеленский, оон, республика крым, польша, радослав сикорский, в мире