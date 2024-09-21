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Красноармейск (Покровск): ключевые характеристики - РИА Новости, 21.09.2024
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12:54 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/krasnoarmeysk-1973982621.html
Красноармейск (Покровск): ключевые характеристики
Красноармейск (Покровск): ключевые характеристики - РИА Новости, 21.09.2024
Красноармейск (Покровск): ключевые характеристики
Двадцать первого сентября Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Центр" начала наносить удары по соединениям и технике противника в районе РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:54
2024-09-21T12:54
инфографика
спецоперация
россия
украина
днр
донбасс
донецкая народная республика
красноармейск
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Двадцать первого сентября Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Центр" начала наносить удары по соединениям и технике противника в районе Покровска (Красноармейска). Это город в ДНР, расположенный примерно в 66 км от Донецка. В середине прошлого века здесь активно развивались угольная промышленность и машиностроение, в том числе открывались вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия. Это крупный железнодорожный узел, который находится на пересечении линий от Константиновки и Курахово до Павлограда и Днепропетровска. Сейчас Красноармейск (Покровск) является важнейшим центром снабжения группировки ВСУ. Ключевые характеристики — в инфографике Ria.ru.
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
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спецоперация, россия, украина, днр, донбасс, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, ДНР, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск
Инфографика

Красноармейск (Покровск): ключевые характеристики

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Двадцать первого сентября Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Центр" начала наносить удары по соединениям и технике противника в районе Покровска (Красноармейска). Это город в ДНР, расположенный примерно в 66 км от Донецка.
В середине прошлого века здесь активно развивались угольная промышленность и машиностроение, в том числе открывались вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия. Это крупный железнодорожный узел, который находится на пересечении линий от Константиновки и Курахово до Павлограда и Днепропетровска. Сейчас Красноармейск (Покровск) является важнейшим центром снабжения группировки ВСУ. Ключевые характеристики — в инфографике Ria.ru.
Красноармейск (Покровск): ключевые характеристикиКрасноармейск (Покровск): ключевые характеристики
 
ИнфографикаСпецоперацияРоссияУкраинаДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскПокровск
 
 
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