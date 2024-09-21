https://ria.ru/20240921/krasnoarmeysk-1973982621.html
Красноармейск (Покровск): ключевые характеристики
Красноармейск (Покровск): ключевые характеристики - РИА Новости, 21.09.2024
Красноармейск (Покровск): ключевые характеристики
Двадцать первого сентября Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Центр" начала наносить удары по соединениям и технике противника в районе РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T12:54
2024-09-21T12:54
2024-09-21T12:54
инфографика
спецоперация
россия
украина
днр
донбасс
донецкая народная республика
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973981087_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1060fdc73f9d38f86f1fa0955ae15a8d.png
Двадцать первого сентября Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Центр" начала наносить удары по соединениям и технике противника в районе Покровска (Красноармейска). Это город в ДНР, расположенный примерно в 66 км от Донецка. В середине прошлого века здесь активно развивались угольная промышленность и машиностроение, в том числе открывались вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия. Это крупный железнодорожный узел, который находится на пересечении линий от Константиновки и Курахово до Павлограда и Днепропетровска. Сейчас Красноармейск (Покровск) является важнейшим центром снабжения группировки ВСУ. Ключевые характеристики — в инфографике Ria.ru.
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973981087_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4a4030497e70eac424369102e16781ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, россия, украина, днр, донбасс, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, ДНР, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск