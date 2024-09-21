https://ria.ru/20240921/krasnoarmeysk-1973982621.html

Красноармейск (Покровск): ключевые характеристики

Красноармейск (Покровск): ключевые характеристики - РИА Новости, 21.09.2024

Красноармейск (Покровск): ключевые характеристики

Двадцать первого сентября Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Центр" начала наносить удары по соединениям и технике противника в районе РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T12:54

2024-09-21T12:54

2024-09-21T12:54

инфографика

спецоперация

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украина

днр

донбасс

донецкая народная республика

красноармейск

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Двадцать первого сентября Министерство обороны России сообщило, что группировка войск "Центр" начала наносить удары по соединениям и технике противника в районе Покровска (Красноармейска). Это город в ДНР, расположенный примерно в 66 км от Донецка. В середине прошлого века здесь активно развивались угольная промышленность и машиностроение, в том числе открывались вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия. Это крупный железнодорожный узел, который находится на пересечении линий от Константиновки и Курахово до Павлограда и Днепропетровска. Сейчас Красноармейск (Покровск) является важнейшим центром снабжения группировки ВСУ. Ключевые характеристики — в инфографике Ria.ru.

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

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спецоперация, россия, украина, днр, донбасс, донецкая народная республика, красноармейск, покровск, инфографика