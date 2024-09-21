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В КЧР прошел первый цифровой форум "Космос для людей" - РИА Новости, 21.09.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
10:55 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/kosmos-1973970111.html
В КЧР прошел первый цифровой форум "Космос для людей"
В КЧР прошел первый цифровой форум "Космос для людей" - РИА Новости, 21.09.2024
В КЧР прошел первый цифровой форум "Космос для людей"
Первый цифровой форум "Космос для людей" прошел с 19 по 20 сентября в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в Нижнем Архызе, в нем... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T10:55
2024-09-21T10:55
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
максут шадаев
российская академия наук
космос - риа наука
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Первый цифровой форум "Космос для людей" прошел с 19 по 20 сентября в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в Нижнем Архызе, в нем приняли участие около 200 делегатов из 40 регионов России, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Среди участников - ведущие эксперты, сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители бизнеса, научно-образовательных и некоммерческих организаций, а также студенты. Он уточнил, что за два дня форума участники погрузились в мир передовых технологий, обсудили перспективы спутниковых систем и применения космических разработок в повседневной жизни граждан в различных областях - от туризма до медицины. "Считаю неслучайным то, что первый цифровой форум прошел именно в нашей любимой Карачаево-Черкесии — регионе с огромным потенциалом в космической сфере. Отрадно, что на одной площадке собрались специалисты разных поколений, в том числе наша молодежь, которая уже активно разрабатывает проекты, способные внести значительный вклад в развитие космической отрасли. Ведь, как отмечает наш национальный лидер Владимир Путин, без применения космических технологий сегодня нельзя решить ни один вопрос", - написал Темрезов в своем Telegram-канале. Он также выразил благодарность министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву за внимание и оказываемую поддержку региону. "Уверен, что форум стал важной платформой для обмена знаниями и полезными идеями. А впереди участников ждут новые горизонты и проекты, где Карачаево-Черкесия обязательно станет частью больших побед в развитии будущих космических технологий", - отметил глава КЧР.
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россия, рашид темрезов, максут шадаев, российская академия наук, космос - риа наука
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов, Максут Шадаев, Российская академия наук, Космос - РИА Наука

В КЧР прошел первый цифровой форум "Космос для людей"

© Рашид Темрезов/TelegramПервый цифровой форум "Космос для людей" прошел в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в Нижнем Архызе
Первый цифровой форум Космос для людей прошел в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в Нижнем Архызе - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Рашид Темрезов/Telegram
Первый цифровой форум "Космос для людей" прошел в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в Нижнем Архызе
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Первый цифровой форум "Космос для людей" прошел с 19 по 20 сентября в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в Нижнем Архызе, в нем приняли участие около 200 делегатов из 40 регионов России, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Среди участников - ведущие эксперты, сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители бизнеса, научно-образовательных и некоммерческих организаций, а также студенты.
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Он уточнил, что за два дня форума участники погрузились в мир передовых технологий, обсудили перспективы спутниковых систем и применения космических разработок в повседневной жизни граждан в различных областях - от туризма до медицины.
"Считаю неслучайным то, что первый цифровой форум прошел именно в нашей любимой Карачаево-Черкесии — регионе с огромным потенциалом в космической сфере. Отрадно, что на одной площадке собрались специалисты разных поколений, в том числе наша молодежь, которая уже активно разрабатывает проекты, способные внести значительный вклад в развитие космической отрасли. Ведь, как отмечает наш национальный лидер Владимир Путин, без применения космических технологий сегодня нельзя решить ни один вопрос", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.
Он также выразил благодарность министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву за внимание и оказываемую поддержку региону.
"Уверен, что форум стал важной платформой для обмена знаниями и полезными идеями. А впереди участников ждут новые горизонты и проекты, где Карачаево-Черкесия обязательно станет частью больших побед в развитии будущих космических технологий", - отметил глава КЧР.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияРашид ТемрезовМаксут ШадаевРоссийская академия наукКосмос - РИА Наука
 
 
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