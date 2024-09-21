https://ria.ru/20240921/kosmos-1973970111.html

В КЧР прошел первый цифровой форум "Космос для людей"

В КЧР прошел первый цифровой форум "Космос для людей" - РИА Новости, 21.09.2024

В КЧР прошел первый цифровой форум "Космос для людей"

Первый цифровой форум "Космос для людей" прошел с 19 по 20 сентября в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в Нижнем Архызе, в нем... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T10:55

2024-09-21T10:55

2024-09-21T10:55

карачаево-черкесская республика

россия

рашид темрезов

максут шадаев

российская академия наук

космос - риа наука

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Первый цифровой форум "Космос для людей" прошел с 19 по 20 сентября в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в Нижнем Архызе, в нем приняли участие около 200 делегатов из 40 регионов России, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Среди участников - ведущие эксперты, сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители бизнеса, научно-образовательных и некоммерческих организаций, а также студенты. Он уточнил, что за два дня форума участники погрузились в мир передовых технологий, обсудили перспективы спутниковых систем и применения космических разработок в повседневной жизни граждан в различных областях - от туризма до медицины. "Считаю неслучайным то, что первый цифровой форум прошел именно в нашей любимой Карачаево-Черкесии — регионе с огромным потенциалом в космической сфере. Отрадно, что на одной площадке собрались специалисты разных поколений, в том числе наша молодежь, которая уже активно разрабатывает проекты, способные внести значительный вклад в развитие космической отрасли. Ведь, как отмечает наш национальный лидер Владимир Путин, без применения космических технологий сегодня нельзя решить ни один вопрос", - написал Темрезов в своем Telegram-канале. Он также выразил благодарность министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву за внимание и оказываемую поддержку региону. "Уверен, что форум стал важной платформой для обмена знаниями и полезными идеями. А впереди участников ждут новые горизонты и проекты, где Карачаево-Черкесия обязательно станет частью больших побед в развитии будущих космических технологий", - отметил глава КЧР.

https://ria.ru/20240412/sputniki-1939614203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, рашид темрезов, максут шадаев, российская академия наук, космос - риа наука