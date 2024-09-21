https://ria.ru/20240921/koronavirus-1973986764.html

Роспотребнадзор рассказал о новом варианте COVID-19

Роспотребнадзор рассказал о новом варианте COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2024

Роспотребнадзор рассказал о новом варианте COVID-19

Новый вариант коронавируса XEC быстро распространяется, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрон-штамма, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T13:36

2024-09-21T13:36

2024-09-21T15:25

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Новый вариант коронавируса XEC быстро распространяется, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрон-штамма, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам "омикрона". <...> Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории России", — говорится в заявлении.Отмечается, что XEC впервые обнаружили в Германии в июне и с тех пор выявили в нескольких странах. При этом самые ранние случаи заболевания зафиксировали в Италии еще в мае, но его образцы загрузили в международную базу данных GISAID только в сентябре.Как пояснили в Роспотребнадзоре, XEC представляет собой комбинацию двух более ранних подвариантов омикрон-штамма FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3.Его симптомы схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240913/rospotrebnadzor-1972432927.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, распространение коронавируса, коронавирус в россии, германия, италия