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Роспотребнадзор рассказал о новом варианте COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2024
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13:36 21.09.2024 (обновлено: 15:25 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/koronavirus-1973986764.html
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2024
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте COVID-19
Новый вариант коронавируса XEC быстро распространяется, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрон-штамма, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T13:36
2024-09-21T15:25
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Новый вариант коронавируса XEC быстро распространяется, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрон-штамма, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам "омикрона". &lt;...&gt; Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории России", — говорится в заявлении.Отмечается, что XEC впервые обнаружили в Германии в июне и с тех пор выявили в нескольких странах. При этом самые ранние случаи заболевания зафиксировали в Италии еще в мае, но его образцы загрузили в международную базу данных GISAID только в сентябре.Как пояснили в Роспотребнадзоре, XEC представляет собой комбинацию двух более ранних подвариантов омикрон-штамма FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3.Его симптомы схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240913/rospotrebnadzor-1972432927.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, распространение коронавируса, коронавирус в россии, германия, италия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Германия, Италия
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта COVID-19 XEC

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкМедик в защитном противоэпидемическом костюме
Медик в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Новый вариант коронавируса XEC быстро распространяется, но проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрон-штамма, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам "омикрона". <...> Мониторинг за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 продолжается на всей территории России", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что XEC впервые обнаружили в Германии в июне и с тех пор выявили в нескольких странах. При этом самые ранние случаи заболевания зафиксировали в Италии еще в мае, но его образцы загрузили в международную базу данных GISAID только в сентябре.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, XEC представляет собой комбинацию двух более ранних подвариантов омикрон-штамма FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3.
Его симптомы схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в ведомстве.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоЗдоровье - ОбществоРаспространение коронавирусаКоронавирус в РоссииГерманияИталия
 
 
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