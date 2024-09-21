https://ria.ru/20240921/kompanii-1973945876.html

В "Сколково" раскрыли число компаний, находящихся в состоянии кризиса

В "Сколково" раскрыли число компаний, находящихся в состоянии кризиса - РИА Новости, 21.09.2024

В "Сколково" раскрыли число компаний, находящихся в состоянии кризиса

Доля российских компаний, находящихся в состоянии кризиса и выживания, за год снизилась в три раза – до 5%, свидетельствуют данные ежегодного исследования школы РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T03:09

2024-09-21T03:09

2024-09-21T03:09

экономика

технологии

россия

сколково

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Доля российских компаний, находящихся в состоянии кризиса и выживания, за год снизилась в три раза – до 5%, свидетельствуют данные ежегодного исследования школы управления "Сколково" "Как меняется корпоративное обучение руководителей̆ в 2024 году", с которым ознакомилось РИА Новости. По данным авторов исследования, которые опросили более 600 представителей компаний из разных регионов России, доля предприятий, находящихся "в состоянии кризиса и выживания", снизилась с 15% в 2023 году до 5% в 2024 году. При этом в 2022 году свое состояние как кризисное оценивали представители 30% компаний. Основная часть компаний в текущем году находится в фазе роста и развития. "В фазе роста и развития себя видят 44% компаний. В прошлом году таковых было 33%, в 2022 году - 18%", – говорится в документе. "Главное отличие 2024 от 2023 года: темпы роста бизнеса начали опережать возможности компаний нанимать квалифицированных специалистов и наращивать производительность. Можно сказать, что рост последних двух лет имеет экстенсивную природу - в погоне за новыми рыночными возможностями резко растет нагрузка на все уровни персонала и интенсивность труда", - пояснил РИА Новости директор департамента корпоративного обучения школы управления "Сколково" Денис Конанчук. В этих условиях приоритетной проблемой для бизнеса стал растущий дефицит кадров. "Заметно выросла приоритетность задач по сохранению ключевых сотрудников (61% против 41% в прошлом году) и найму новых сотрудников (42% против 29%). Задачи, связанные с сокращением персонала, становятся все менее актуальными (6% в прошлом году и 5% в нынешнем). Очевиден рост интереса к темам мотивации и вовлечения сотрудников (35% против 14%), повышения их эффективности (63% против 47%). Важнее становится тема адекватных материальных вознаграждений (15% против 11%)", – отмечают авторы.

https://realty.ria.ru/20240919/ingrad-1973676226.html

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экономика, технологии, россия, сколково