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Командира курдской "Комалы" убили при попытке пересечь границу Ирана
Командира курдской "Комалы" убили при попытке пересечь границу Ирана - РИА Новости, 21.09.2024
Командира курдской "Комалы" убили при попытке пересечь границу Ирана
Командир отряда курдской группировки "Комала" Рибвар Каримиан был убит в ходе попытки пересечения границы Ирана, передает иранское информационное агентство... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T01:06
2024-09-21T01:06
2024-09-21T01:06
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ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Командир отряда курдской группировки "Комала" Рибвар Каримиан был убит в ходе попытки пересечения границы Ирана, передает иранское информационное агентство IRNA. "Отряд террористической группировки "Комала", который планировал проникнуть на территорию Исламской Республики Иран, вступил в столкновение с пограничниками. Пограничникам удалось одержать верх над нападавшими. После ожесточенной перестрелки выяснилось, что пограничникам удалось убить одного из старших командиров террористической группировки "Комала" Рибвара Каримиана. Ряд других членов этой группировки с большими потерями покинули этот район, оставив большое количество вооружения", – говорится в сообщении. В ходе стычки было захвачено большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также средств обнаружения и связи. Один из пограничников, как отмечает агентство, получил легкое ранение в живот и был отправлен в местную больницу. Группировка "Комала" является одной из прокурдских боевых организаций, действующих в западной части Ирана. В регионе, значительную часть населения которого составляют курды, ранее проходили ожесточенные столкновения между иранскими силами безопасности и курдскими повстанцами, действующими с баз в соседнем Ираке.
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в мире, иран, ирак
Командира курдской "Комалы" убили при попытке пересечь границу Ирана
Командира курдской группировки "Комала" убили при попытке пересечь границу Ирана
ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Командир отряда курдской группировки "Комала" Рибвар Каримиан был убит в ходе попытки пересечения границы Ирана, передает иранское информационное агентство IRNA.
"Отряд террористической группировки "Комала", который планировал проникнуть на территорию Исламской Республики Иран, вступил в столкновение с пограничниками. Пограничникам удалось одержать верх над нападавшими. После ожесточенной перестрелки выяснилось, что пограничникам удалось убить одного из старших командиров террористической группировки "Комала" Рибвара Каримиана. Ряд других членов этой группировки с большими потерями покинули этот район, оставив большое количество вооружения", – говорится в сообщении.
В ходе стычки было захвачено большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также средств обнаружения и связи. Один из пограничников, как отмечает агентство, получил легкое ранение в живот и был отправлен в местную больницу.
Группировка "Комала" является одной из прокурдских боевых организаций, действующих в западной части Ирана. В регионе, значительную часть населения которого составляют курды, ранее проходили ожесточенные столкновения между иранскими силами безопасности и курдскими повстанцами, действующими с баз в соседнем Ираке
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