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Колумбийская столица ужесточит потребление воды из-за засухи - РИА Новости, 21.09.2024
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00:54 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/kolumbiya-1973941582.html
Колумбийская столица ужесточит потребление воды из-за засухи
Колумбийская столица ужесточит потребление воды из-за засухи - РИА Новости, 21.09.2024
Колумбийская столица ужесточит потребление воды из-за засухи
Правительство Боготы после продолжительной засухи и снижения уровня городского водохранилища возвращается к системе нормирования потребления воды, вводит... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:54
2024-09-21T00:54
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МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Правительство Боготы после продолжительной засухи и снижения уровня городского водохранилища возвращается к системе нормирования потребления воды, вводит запреты и штрафы на ее использование и готовится к более строгим ограничениям в случае дальнейшего обмеления источника, сообщил мэр столицы Колумбии Карлос Галан. "С 29 сентября... в городе снова будет дневное ограничение воды, в 10 смен, которое изначально было установлено 11 апреля. Мы возвращаемся к схеме, которая действовала с апреля по июнь этого года", - сказал Галан, выступление которого транслировало в соцсетях городское правительство. По словам чиновника, ситуация со снабжением столицы питьевой водой складывается после двух засушливых лет без осадков в дождливый сезон. Ограничительные меры, которые приняли городские власти, не позволяют поднять уровень водохранилища Чингаса и лишь снижают скорость его падения. его уровня. "День ноль" наступит, когда система Чингаса достигнет уровня 36%. В настоящее время это 45,4%. Тогда нам придется принять более ограничивающие меры, нам придется вернуться к тенденции сокращения потребления воды в Боготе", - добавил Галан. Помимо нормирования подачи правительство Боготы, по словам Галана, собирается принять указ, который будет включать в себя запреты на использование питьевой воды и штрафные санкции. В частности, под запрет попадет использование водопроводной воды для мытья фасадов, парковок и транспортных средств, нарушителям этого правила будут грозить санкции вплоть до приостановки работы учреждения.
https://ria.ru/20240913/kolumbiya-1972414185.html
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в мире, богота, колумбия
В мире, Богота, Колумбия
Колумбийская столица ужесточит потребление воды из-за засухи

Мэр Боготы: в столице ужесточат потребление воды из-за засухи

© AP Photo / Fernando VergaraПлощадь Боливара в Боготе, Колумбия
Площадь Боливара в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Площадь Боливара в Боготе, Колумбия. Архивное фото
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МЕХИКО, 21 сен - РИА Новости. Правительство Боготы после продолжительной засухи и снижения уровня городского водохранилища возвращается к системе нормирования потребления воды, вводит запреты и штрафы на ее использование и готовится к более строгим ограничениям в случае дальнейшего обмеления источника, сообщил мэр столицы Колумбии Карлос Галан.
"С 29 сентября... в городе снова будет дневное ограничение воды, в 10 смен, которое изначально было установлено 11 апреля. Мы возвращаемся к схеме, которая действовала с апреля по июнь этого года", - сказал Галан, выступление которого транслировало в соцсетях городское правительство.
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По словам чиновника, ситуация со снабжением столицы питьевой водой складывается после двух засушливых лет без осадков в дождливый сезон. Ограничительные меры, которые приняли городские власти, не позволяют поднять уровень водохранилища Чингаса и лишь снижают скорость его падения. его уровня.
"День ноль" наступит, когда система Чингаса достигнет уровня 36%. В настоящее время это 45,4%. Тогда нам придется принять более ограничивающие меры, нам придется вернуться к тенденции сокращения потребления воды в Боготе", - добавил Галан.
Помимо нормирования подачи правительство Боготы, по словам Галана, собирается принять указ, который будет включать в себя запреты на использование питьевой воды и штрафные санкции. В частности, под запрет попадет использование водопроводной воды для мытья фасадов, парковок и транспортных средств, нарушителям этого правила будут грозить санкции вплоть до приостановки работы учреждения.
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