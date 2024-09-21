"Вопреки всем прогнозам". Российскую экономику накрыло тенью
Госстат КНР: темпы роста экономики Китая ниже прогнозируемых
© РИА Новости. Фото Кривобок РусланаТрейдер
© РИА Новости. Фото Кривобок Руслана
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Китайская экономика сбавляет обороты. Рост промышленного производства в августе стал минимальным с начала года. И "мировой фабрике" становится все труднее привлекать инвестиции. О том, что стало причиной, — в материале РИА Новости.
По всем фронтам
О спаде пока речь не идет, но основные показатели снова ниже ожидаемого. Если в июле внутренний спрос, по данным Государственного статистического управления Китая (ГСУ), увеличился на 2,7%, то в августе — всего на 2,1 при среднем прогнозе в 2,5.
Потребление товаров ежедневного пользования растет, хоть и медленнее. А в секторе стройматериалов и автомобилей отрицательная динамика, несмотря на снижение кредитных ставок.
В ГСУ подсчитали: ВВП во втором квартале прибавил 4,7% (в первом было 5,3). В июле базовые ставки по однолетним и пятилетним кредитам уменьшили на десять базисных пунктов — до 3,35% и 3,85% соответственно. По всей видимости, государство надеялось дать дополнительный толчок экономике, но, похоже, это не сработало: производители стали занимать больше, а потребители — нет.
"Дело в том, что правительство не предоставило тех видов стимулирования, которые ожидались. Кроме того, рынок недвижимости по-прежнему нестабилен. После пандемийных расходов сбережения населения остаются весьма ограниченными и большая часть средств заморожена в недвижимости. А та падает в цене", — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова.
Новостройки действительно дешевеют рекордными темпами. Июньское падение было максимальным с 2015-го. Сектор недвижимости (а это почти четверть экономики) трясет еще с 2021-го, когда случился кризис ликвидности, пишет Reuters.
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Факторы риска
Со внешним спросом тоже не все гладко. Основные покупатели — США, Япония и Южная Корея. В условиях усиливающегося напряжения в отношениях с Западом тут трудно что-либо прогнозировать.
© ИнфографикаЭкспорт Китая по странам
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Экспорт Китая по странам
"В 2023-м экспорт — стержень экономического роста — упал на 4,6%. Это первое снижение с 2016-го. К маю 2024-го дошло до минус 7,6% в годовом выражении", — отмечает Кузнецова. Хотя КНР остается крупнейшим мировым поставщиком промышленных товаров, торговое противостояние с США и ЕС сказывается.
В итоге развитие производства замедляется четвертый месяц кряду. Такого не было с 2021-го, когда действовали ковидные ограничения. Прирост в августе — 4,5% (минимум с марта) при среднем прогнозе в 4,7%. Торможение особенно заметно в черной металлургии и агропромышленном комплексе. Следом повысилась и безработица: до 5,3%.
© ИнфографикаКрупнейшие импортеры китайских товаров
© Инфографика
Крупнейшие импортеры китайских товаров
Помимо этого, Китаю надо бороться и со старением населения. Новостное агентство Xinhua сообщает, что с 2025-го пенсионный возраст постепенно начнут повышать с 60 до 63 лет для мужчин и с 55 до 58 для женщин.
"Проблем хватает: увеличение стоимости рабочей силы, чрезмерное вмешательство властей в экономику, высокая закредитованность, пузыри на рынке недвижимости. Возможная победа Трампа грозит дополнительными пошлинами на китайские товары. Международные инвесторы осознают это и предпочитают вкладываться в другие страны", — рассуждает финансовый эксперт Андрей Верников.
Утекают деньги
Действительно, Пекину становится тяжелее привлекать средства — рост инвестиций в основной капитал замедлился с 3,6% в июле до 3,4% в августе. Вложения в недвижимость упали на 10,2%.
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The Wall Street Journal (WSJ) указывает: многие американские, европейские и японские компании сворачивают проекты. Так, Honda Motor прекратит производство на трех заводах и уволит две тысячи рабочих. "О подобных намерениях сообщали и другие корпорации, в том числе Apple и Google", — добавляет доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.
Торгово-промышленная палата (ТТП) США провела опрос в Шанхае: число международных компаний, считающих КНР приоритетным инвестиционным направлением, упало до 25-летнего минимума.
В ТПП ЕС отметили, что среди европейских фирм заинтересованных в Китае стало меньше на пять процентов. В 2023-м прямые иностранные инвестиции сократились на восемь процентов.
© AP Photo / Vincent YuЛюди проходят мимо электронного табло банка, показывающего индекс акций Гонконга, Китай
© AP Photo / Vincent Yu
Люди проходят мимо электронного табло банка, показывающего индекс акций Гонконга, Китай
Капитал перетекает в США, уточняет Щербаченко. Уже к февралю в США сосредоточилось 48,1% мирового фондового рынка (максимум за 21 год). Общая стоимость акций американских компаний достигла 51 триллиона долларов, увеличившись на 1,4 триллиона. В то же время биржа Китая потеряла 1,7 триллиона, приводит газета Nikkei расчеты японской исследовательской компании QUICK.
Верников признает: пока Пекин не переориентирует экономику на внутреннее потребление, китайские акции действительно могут быть рискованным вложением. В этом году достичь планового ВВП проблематично.
Однако Щербаченко считает, что технологический сектор (ИТ, искусственный интеллект, биотехнологии), зеленая энергетика и здравоохранение по-прежнему перспективны для инвестиций. Несмотря на все трудности Китай удерживает лидерство в индексе стран с развивающимися рынками MSCI.
© ИнфографикаИндекс развивающихся рынков MSCI
© Инфографика
Индекс развивающихся рынков MSCI
При чем тут нефть
Одно из самых неприятных последствий торможения китайской экономики — падение нефтяных котировок. Крупному потребителю нужно меньше ресурсов. Кроме того — бум электромобилей. "На их долю приходится около половины глобальных продаж", — поясняет Кузнецова.
Brent в сентябре уже опускалась до 69 долларов за баррель. Это трехлетний минимум. По данным Минфина, российские доходы упали ниже февральского уровня — до 746,6 миллиарда рублей.
Квоты на добычу ОПЕК тут мало помогут — сокращается спрос. "Поэтому я не жду сверхвысоких цен на нефть в 2025-м. Скорее всего, Brent будет в диапазоне 65-75 долларов", — полагает Верников.
В Goldman Sachs допускают падение до 50-60 в ближайшие два года. Эксперты считают тренд на дешевеющую нефть устойчивым.