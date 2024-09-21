https://ria.ru/20240921/kitay-1973868951.html

"Вопреки всем прогнозам". Российскую экономику накрыло тенью

"Вопреки всем прогнозам". Российскую экономику накрыло тенью - РИА Новости, 21.09.2024

"Вопреки всем прогнозам". Российскую экономику накрыло тенью

Китайская экономика сбавляет обороты. Рост промышленного производства в августе стал минимальным с начала года. И "мировой фабрике" становится все труднее... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T08:00

2024-09-21T08:00

2024-09-21T08:03

экономика

китай

сша

евросоюз

цены на нефть

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15001/64/150016466_0:24:512:312_1920x0_80_0_0_3f7ddd723b7f9bb848eb8468bd351957.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Китайская экономика сбавляет обороты. Рост промышленного производства в августе стал минимальным с начала года. И "мировой фабрике" становится все труднее привлекать инвестиции. О том, что стало причиной, — в материале РИА Новости.По всем фронтамО спаде пока речь не идет, но основные показатели снова ниже ожидаемого. Если в июле внутренний спрос, по данным Государственного статистического управления Китая (ГСУ), увеличился на 2,7%, то в августе — всего на 2,1 при среднем прогнозе в 2,5.Потребление товаров ежедневного пользования растет, хоть и медленнее. А в секторе стройматериалов и автомобилей отрицательная динамика, несмотря на снижение кредитных ставок.В ГСУ подсчитали: ВВП во втором квартале прибавил 4,7% (в первом было 5,3). В июле базовые ставки по однолетним и пятилетним кредитам уменьшили на десять базисных пунктов — до 3,35% и 3,85% соответственно. По всей видимости, государство надеялось дать дополнительный толчок экономике, но, похоже, это не сработало: производители стали занимать больше, а потребители — нет."Дело в том, что правительство не предоставило тех видов стимулирования, которые ожидались. Кроме того, рынок недвижимости по-прежнему нестабилен. После пандемийных расходов сбережения населения остаются весьма ограниченными и большая часть средств заморожена в недвижимости. А та падает в цене", — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова.Новостройки действительно дешевеют рекордными темпами. Июньское падение было максимальным с 2015-го. Сектор недвижимости (а это почти четверть экономики) трясет еще с 2021-го, когда случился кризис ликвидности, пишет Reuters.Факторы рискаСо внешним спросом тоже не все гладко. Основные покупатели — США, Япония и Южная Корея. В условиях усиливающегося напряжения в отношениях с Западом тут трудно что-либо прогнозировать."В 2023-м экспорт — стержень экономического роста — упал на 4,6%. Это первое снижение с 2016-го. К маю 2024-го дошло до минус 7,6% в годовом выражении", — отмечает Кузнецова. Хотя КНР остается крупнейшим мировым поставщиком промышленных товаров, торговое противостояние с США и ЕС сказывается.В итоге развитие производства замедляется четвертый месяц кряду. Такого не было с 2021-го, когда действовали ковидные ограничения. Прирост в августе — 4,5% (минимум с марта) при среднем прогнозе в 4,7%. Торможение особенно заметно в черной металлургии и агропромышленном комплексе. Следом повысилась и безработица: до 5,3%.Помимо этого, Китаю надо бороться и со старением населения. Новостное агентство Xinhua сообщает, что с 2025-го пенсионный возраст постепенно начнут повышать с 60 до 63 лет для мужчин и с 55 до 58 для женщин."Проблем хватает: увеличение стоимости рабочей силы, чрезмерное вмешательство властей в экономику, высокая закредитованность, пузыри на рынке недвижимости. Возможная победа Трампа грозит дополнительными пошлинами на китайские товары. Международные инвесторы осознают это и предпочитают вкладываться в другие страны", — рассуждает финансовый эксперт Андрей Верников.Утекают деньгиДействительно, Пекину становится тяжелее привлекать средства — рост инвестиций в основной капитал замедлился с 3,6% в июле до 3,4% в августе. Вложения в недвижимость упали на 10,2%.The Wall Street Journal (WSJ) указывает: многие американские, европейские и японские компании сворачивают проекты. Так, Honda Motor прекратит производство на трех заводах и уволит две тысячи рабочих. "О подобных намерениях сообщали и другие корпорации, в том числе Apple и Google", — добавляет доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.Торгово-промышленная палата (ТТП) США провела опрос в Шанхае: число международных компаний, считающих КНР приоритетным инвестиционным направлением, упало до 25-летнего минимума.В ТПП ЕС отметили, что среди европейских фирм заинтересованных в Китае стало меньше на пять процентов. В 2023-м прямые иностранные инвестиции сократились на восемь процентов.Капитал перетекает в США, уточняет Щербаченко. Уже к февралю в США сосредоточилось 48,1% мирового фондового рынка (максимум за 21 год). Общая стоимость акций американских компаний достигла 51 триллиона долларов, увеличившись на 1,4 триллиона. В то же время биржа Китая потеряла 1,7 триллиона, приводит газета Nikkei расчеты японской исследовательской компании QUICK.Верников признает: пока Пекин не переориентирует экономику на внутреннее потребление, китайские акции действительно могут быть рискованным вложением. В этом году достичь планового ВВП проблематично.Однако Щербаченко считает, что технологический сектор (ИТ, искусственный интеллект, биотехнологии), зеленая энергетика и здравоохранение по-прежнему перспективны для инвестиций. Несмотря на все трудности Китай удерживает лидерство в индексе стран с развивающимися рынками MSCI.При чем тут нефтьОдно из самых неприятных последствий торможения китайской экономики — падение нефтяных котировок. Крупному потребителю нужно меньше ресурсов. Кроме того — бум электромобилей. "На их долю приходится около половины глобальных продаж", — поясняет Кузнецова.Brent в сентябре уже опускалась до 69 долларов за баррель. Это трехлетний минимум. По данным Минфина, российские доходы упали ниже февральского уровня — до 746,6 миллиарда рублей.Квоты на добычу ОПЕК тут мало помогут — сокращается спрос. "Поэтому я не жду сверхвысоких цен на нефть в 2025-м. Скорее всего, Brent будет в диапазоне 65-75 долларов", — полагает Верников.В Goldman Sachs допускают падение до 50-60 в ближайшие два года. Эксперты считают тренд на дешевеющую нефть устойчивым.

https://ria.ru/20240112/tovarooborot-1920846827.html

https://ria.ru/20240918/sanktsii-1973337332.html

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, сша, евросоюз, цены на нефть, россия