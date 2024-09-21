https://ria.ru/20240921/kiev-1974021088.html

В Киеве сотрудники военкомата задержали американца, сообщили СМИ

В Киеве сотрудники военкомата задержали американца, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.09.2024

В Киеве сотрудники военкомата задержали американца, сообщили СМИ

Сотрудники военкомата в Киеве остановили гражданина США, выяснив это, его отпустили, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T19:15

2024-09-21T19:15

2024-09-21T19:15

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве остановили гражданина США, выяснив это, его отпустили, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua". "Мужчина в Киеве на английском языке рассказал, что его останавливали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.), но он говорил им, что является гражданином США", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что сотрудники военкомата его остановили возле метро "Лыбидская". "Я американец. Они не могут меня тронуть", — приводит издание слова мужчины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html

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