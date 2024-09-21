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В Киеве сотрудники военкомата задержали американца, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/kiev-1974021088.html
В Киеве сотрудники военкомата задержали американца, сообщили СМИ
В Киеве сотрудники военкомата задержали американца, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.09.2024
В Киеве сотрудники военкомата задержали американца, сообщили СМИ
Сотрудники военкомата в Киеве остановили гражданина США, выяснив это, его отпустили, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T19:15
2024-09-21T19:15
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве остановили гражданина США, выяснив это, его отпустили, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua". "Мужчина в Киеве на английском языке рассказал, что его останавливали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.), но он говорил им, что является гражданином США", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что сотрудники военкомата его остановили возле метро "Лыбидская". "Я американец. Они не могут меня тронуть", — приводит издание слова мужчины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html
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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, страна.ua, русский язык в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Страна.ua, Русский язык в мире
В Киеве сотрудники военкомата задержали американца, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Киеве сотрудники военкомата остановили гражданина США

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве остановили гражданина США, выяснив это, его отпустили, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua".
"Мужчина в Киеве на английском языке рассказал, что его останавливали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.), но он говорил им, что является гражданином США", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Уточняется, что сотрудники военкомата его остановили возле метро "Лыбидская". "Я американец. Они не могут меня тронуть", — приводит издание слова мужчины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийСтрана.uaРусский язык в мире
 
 
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