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В Химках высадили почти 80 саженцев каштанов и лип в ходе акции - РИА Новости, 21.09.2024
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13:53 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/khimki-1973988460.html
В Химках высадили почти 80 саженцев каштанов и лип в ходе акции
В Химках высадили почти 80 саженцев каштанов и лип в ходе акции - РИА Новости, 21.09.2024
В Химках высадили почти 80 саженцев каштанов и лип в ходе акции
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями принял участие в экологической акции "Всей семьей", в ходе которой на улицах Калинина и Чапаева... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T13:53
2024-09-21T13:53
московская область (подмосковье)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями принял участие в экологической акции "Всей семьей", в ходе которой на улицах Калинина и Чапаева высадили почти 80 саженцев лип и каштанов, сообщает пресс-служба администрации округа. Центральная площадка была организована в Старых Химках. "Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным этот год объявлен Годом семьи, и сегодня добрая акция с символичным названием "Всей семьей" прошла во всех микрорайонах Химок", — приводит пресс-служба слова Волошина. Отмечается, что новые саженцы дополнили аллею, которую жители вместе с главой высадили весной этого года в рамках масштабной акции "Лес будущего". Также свой вклад в озеленение Химок внесли почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий, депутаты, волонтеры, общественники. Акцию провели также в семи микрорайонах Химок, здесь высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников. Локации выбрали сами жители в ходе открытого голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок.
https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html
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московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
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московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)
Московская область (Подмосковье), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Химки (городской округ в Московской области)

В Химках высадили почти 80 саженцев каштанов и лип в ходе акции

© Фото : Администрация городского округа Химки В Химках высадили саженцы каштанов и лип в ходе акции
В Химках высадили саженцы каштанов и лип в ходе акции - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Администрация городского округа Химки
В Химках высадили саженцы каштанов и лип в ходе акции
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями принял участие в экологической акции "Всей семьей", в ходе которой на улицах Калинина и Чапаева высадили почти 80 саженцев лип и каштанов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Центральная площадка была организована в Старых Химках.
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В Химках прошел общегородской субботник
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"Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным этот год объявлен Годом семьи, и сегодня добрая акция с символичным названием "Всей семьей" прошла во всех микрорайонах Химок", — приводит пресс-служба слова Волошина.
Отмечается, что новые саженцы дополнили аллею, которую жители вместе с главой высадили весной этого года в рамках масштабной акции "Лес будущего".
Также свой вклад в озеленение Химок внесли почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий, депутаты, волонтеры, общественники.
Акцию провели также в семи микрорайонах Химок, здесь высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников. Локации выбрали сами жители в ходе открытого голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок.
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Московская область (Подмосковье)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Химки (городской округ в Московской области)
 
 
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