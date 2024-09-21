https://ria.ru/20240921/khimki-1973988460.html

В Химках высадили почти 80 саженцев каштанов и лип в ходе акции

В Химках высадили почти 80 саженцев каштанов и лип в ходе акции - РИА Новости, 21.09.2024

В Химках высадили почти 80 саженцев каштанов и лип в ходе акции

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями принял участие в экологической акции "Всей семьей", в ходе которой на улицах Калинина и Чапаева... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T13:53

2024-09-21T13:53

2024-09-21T13:53

московская область (подмосковье)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями принял участие в экологической акции "Всей семьей", в ходе которой на улицах Калинина и Чапаева высадили почти 80 саженцев лип и каштанов, сообщает пресс-служба администрации округа. Центральная площадка была организована в Старых Химках. "Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным этот год объявлен Годом семьи, и сегодня добрая акция с символичным названием "Всей семьей" прошла во всех микрорайонах Химок", — приводит пресс-служба слова Волошина. Отмечается, что новые саженцы дополнили аллею, которую жители вместе с главой высадили весной этого года в рамках масштабной акции "Лес будущего". Также свой вклад в озеленение Химок внесли почетный житель Московской области и Химок Николай Доморацкий, депутаты, волонтеры, общественники. Акцию провели также в семи микрорайонах Химок, здесь высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников. Локации выбрали сами жители в ходе открытого голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок.

https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html

https://ria.ru/20240913/les-1972609343.html

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

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московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)