https://ria.ru/20240921/kharkov-1973940816.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 21.09.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Новые взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги в области, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:44

2024-09-21T00:44

2024-09-21T00:44

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги в области, сообщает телеканал ТСН. "В Харькове снова звучат взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН. В Харьковской области с 00.14 мск объявлена воздушная тревога. Ранее телеканал "Общественное" сообщал, что на севере Харькова прозвучал взрыв. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240921/vzryv-1973940038.html

харьков

харьковская область

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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф