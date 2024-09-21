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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:24 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/kharkov-1973939662.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 21.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прозвучал на севере Харькова, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T00:24
2024-09-21T00:24
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал на севере Харькова, сообщает телеканал "Общественное". "В северных районах Харькова был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Украинский телеканал 24 заявляет, что взрывы раздались в пригороде Харькова. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240920/dnepropetrovsk-1973926417.html
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в мире, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве на севере Харькова

© AP Photo / Bernat ArmangueХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал на севере Харькова, сообщает телеканал "Общественное".
"В северных районах Харькова был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Украинский телеканал 24 заявляет, что взрывы раздались в пригороде Харькова.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Днепропетровске
Вчера, 20:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковВооруженные силы РФ
 
 
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