https://ria.ru/20240921/kharkov-1973939662.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 21.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прозвучал на севере Харькова, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T00:24

2024-09-21T00:24

2024-09-21T00:24

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал на севере Харькова, сообщает телеканал "Общественное". "В северных районах Харькова был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Украинский телеканал 24 заявляет, что взрывы раздались в пригороде Харькова. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240920/dnepropetrovsk-1973926417.html

харьков

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в мире, харьков, вооруженные силы рф