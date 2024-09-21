https://ria.ru/20240921/kh-1973950827.html

Соцсеть X назначила своего официального представителя в Бразилии

Соцсеть X назначила своего официального представителя в Бразилии - РИА Новости, 21.09.2024

Соцсеть X назначила своего официального представителя в Бразилии

Соцсеть X назначила своего официального представителя Рэйчел де Оливейра Вилья Нову в Бразилии, сообщили агентству Рейтер адвокаты компании Андре Сонаро и... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T05:33

2024-09-21T05:33

2024-09-21T13:47

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости/Прайм. Соцсеть X назначила своего официального представителя Рэйчел де Оливейра Вилья Нову в Бразилии, сообщили агентству Рейтер адвокаты компании Андре Сонаро и Серхио Розенталь. Ранее адвокаты соцсети в Бразилии сообщали Рейтеру, что юридический представитель компании в Бразилии будет назначен "очень скоро". Как отметили агентству Сонаро и Розенталь, их коллега, Рэйчел де Оливейра Вилья Нова, была выбрана представителем соцсети в Бразилии. Они также представили ее кандидатуру в Верховном суде страны. "Рэйчел де Оливейра Вилья Нова была выбрана законным представителем фирмы, и что они представили ее имя в Верховном суде", - сообщили агентству Сонаро и Розенталь. Местный телеканал CNN Brasil добавил, что Вилья Нова ранее уже была представителем компании до приостановки работы соцсети в стране. Отсутствие представителя в Бразилии было одной из причин, по которой Верховный суд в августе постановил остановить деятельности соцсети в стране. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Кроме того, судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии, однако позже постановлением верховного суда они были разблокированы. Верховный суд также подтвердил решение Мораиса по приостановлению работы X.

https://ria.ru/20240909/parlament-1971711814.html

https://ria.ru/20240902/brazilija-1970100174.html

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в мире, технологии, бразилия, илон маск