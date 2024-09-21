https://ria.ru/20240921/kentukki-1973953415.html
Полиция раскрыла, чье тело нашли у места стрельбы в Кентукки
Полиция раскрыла, чье тело нашли у места стрельбы в Кентукки - РИА Новости, 21.09.2024
Полиция раскрыла, чье тело нашли у места стрельбы в Кентукки
Найденное возле места в американском штате Кентукки, где в начале сентября произошла массовая стрельба, тело принадлежит подозреваемому Джозефу Каучу, сообщила... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T06:52
2024-09-21T06:52
2024-09-21T14:05
в мире
кентукки
энди бешир
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Найденное возле места в американском штате Кентукки, где в начале сентября произошла массовая стрельба, тело принадлежит подозреваемому Джозефу Каучу, сообщила в своем пресс-релизе полиция Кентукки со ссылкой на губернатора штата Энди Бешира. Ранее телеканал CNN со ссылкой на местную полицию сообщал, что в результате стрельбы 8 сентября недалеко от межштатной автомагистрали в сельской местности округа Лорел пять человек получили ранения, правоохранители вели поиски одного стрелка. Позднее телеканал CBS сообщал, что недалеко от места, где был открыт огонь, было найдено тело, предположительно, подозреваемого. "Губернатор Энди Бешир заявил, что... по результатам экспертизы ДНК из кости было обнаружено, что тело (найденное возле места стрельбы - ред.) принадлежит Джозефу Каучу", - говорится в пресс-релизе полиции, опубликованном в пятницу. Согласно пресс-релизу, ранее судмедэксперт Уильям Ралстон сообщил, что Кауч покончил с собой.
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в мире, кентукки, энди бешир
В мире, Кентукки, Энди Бешир
Полиция раскрыла, чье тело нашли у места стрельбы в Кентукки
Полиция: найденное у места стрельбы в Кентукки тело принадлежит подозреваемому
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Найденное возле места в американском штате Кентукки, где в начале сентября произошла массовая стрельба, тело принадлежит подозреваемому Джозефу Каучу, сообщила в своем пресс-релизе полиция Кентукки со ссылкой на губернатора штата Энди Бешира.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на местную полицию сообщал, что в результате стрельбы 8 сентября недалеко от межштатной автомагистрали в сельской местности округа Лорел пять человек получили ранения, правоохранители вели поиски одного стрелка. Позднее телеканал CBS сообщал, что недалеко от места, где был открыт огонь, было найдено тело, предположительно, подозреваемого.
"Губернатор Энди Бешир заявил, что... по результатам экспертизы ДНК из кости было обнаружено, что тело (найденное возле места стрельбы - ред.) принадлежит Джозефу Каучу", - говорится в пресс-релизе полиции, опубликованном в пятницу.
Согласно пресс-релизу, ранее судмедэксперт Уильям Ралстон сообщил, что Кауч покончил с собой.