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В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России - РИА Новости, 21.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 21.09.2024 (обновлено: 05:07 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/kennedi-1973949678.html
В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России
В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России - РИА Новости, 21.09.2024
В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России
Владимир Зеленский терпит поражение на поле боя, поэтому будет делать все, чтобы разжечь конфликт между НАТО и Россией, заявил американский политик и бывший... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:05
2024-09-21T05:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
владимир зеленский
роберт кеннеди
нато
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский терпит поражение на поле боя, поэтому будет делать все, чтобы разжечь конфликт между НАТО и Россией, заявил американский политик и бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем блоге на YouTube."Стратегия Зеленского заключается в том, что он знает, что не сможет победить, поэтому совершает безрассудные жесты, рассчитанные на то, чтобы втянуть НАТО в войну. Поскольку для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу. Только в случае полномасштабной третьей мировой войны между США и Россией он еще может рассчитывать на успех. Такова стратегия, и мы позволяем ему это делать", — считает политик.Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240921/eskobar-1973942962.html
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в мире, россия, сша, киев, владимир зеленский, роберт кеннеди, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Роберт Кеннеди, НАТО
В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России

Кеннеди-младший: Зеленский пытается разжечь конфликт между НАТО и Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский терпит поражение на поле боя, поэтому будет делать все, чтобы разжечь конфликт между НАТО и Россией, заявил американский политик и бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем блоге на YouTube.
"Стратегия Зеленского заключается в том, что он знает, что не сможет победить, поэтому совершает безрассудные жесты, рассчитанные на то, чтобы втянуть НАТО в войну. Поскольку для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу. Только в случае полномасштабной третьей мировой войны между США и Россией он еще может рассчитывать на успех. Такова стратегия, и мы позволяем ему это делать", — считает политик.
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Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
Испытание термоядерного взрывного устройства в США - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Вчера, 03:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийРоберт КеннедиНАТО
 
 
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