https://ria.ru/20240921/kennedi-1973949678.html

В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России

В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России - РИА Новости, 21.09.2024

В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России

Владимир Зеленский терпит поражение на поле боя, поэтому будет делать все, чтобы разжечь конфликт между НАТО и Россией, заявил американский политик и бывший... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T05:05

2024-09-21T05:05

2024-09-21T05:07

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нато

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский терпит поражение на поле боя, поэтому будет делать все, чтобы разжечь конфликт между НАТО и Россией, заявил американский политик и бывший кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем блоге на YouTube."Стратегия Зеленского заключается в том, что он знает, что не сможет победить, поэтому совершает безрассудные жесты, рассчитанные на то, чтобы втянуть НАТО в войну. Поскольку для него это является единственной возможностью иметь шансы на победу. Только в случае полномасштабной третьей мировой войны между США и Россией он еще может рассчитывать на успех. Такова стратегия, и мы позволяем ему это делать", — считает политик.Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240921/eskobar-1973942962.html

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