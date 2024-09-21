https://ria.ru/20240921/kazn-1973946191.html

В Южной Каролине впервые за 13 лет казнен заключенный

В Южной Каролине впервые за 13 лет казнен заключенный - РИА Новости, 21.09.2024

В Южной Каролине впервые за 13 лет казнен заключенный

Заключенный впервые за 13 лет казнен в американском штате Южная Каролина, сообщает местное издание Post and Соurier. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T03:11

2024-09-21T03:11

2024-09-21T03:11

в мире

южная каролина

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Заключенный впервые за 13 лет казнен в американском штате Южная Каролина, сообщает местное издание Post and Соurier. Как говорится в сообщении, осужденный за убийство Фредди Юджин Оуэнс был казнен путем введения смертельной инъекции. Губернатор штата Генри Макмастер отказал Оуэнсу в просьбе о помиловании, следует из его письма в департамент тюрем. Как писали американские СМИ, в прошлом Южная Каролина была одним из лидеров среди штатов по количеству проводимых казней, однако в какой-то момент столкнулась с проблемами с получением препаратов для инъекций, поскольку фармацевтические компании не хотели раскрывать факт продажи таковых властям. Впоследствии руководство штата издало распоряжение, позволяющее оставлять в секрете поставщика препаратов для казней, после чего в июле этого года верховный суд штата разрешил возобновить исполнение приговоров. Оуэнс был признан виновным в убийстве продавца магазина в 1997 году. В ожидании суда он, как заявляли власти, жестоко убил сокамерника, но за это его не судили после приговора к высшей мере. Преступник мог выбрать один из трех видов казни – смертельная инъекция, электрический стул или расстрел. Оуэнс подал губернатору штата прошение о помиловании. Адвокаты осужденного настаивали, что не он стрелял в жертву, но был оговорен подельником. Казни в штате ожидают еще как минимум пятеро заключенных.

https://ria.ru/20240824/kazn-1968292378.html

https://ria.ru/20240624/amerikanets-1954939889.html

южная каролина

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в мире, южная каролина