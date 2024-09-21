https://ria.ru/20240921/kadety-1973955603.html

Перед родителями кадетов в Приангарье извинились за взрыв гранаты в казарме

Перед родителями кадетов в Приангарье извинились за взрыв гранаты в казарме - РИА Новости, 21.09.2024

Перед родителями кадетов в Приангарье извинились за взрыв гранаты в казарме

Министерство образования Иркутской области извинилось перед родителям кадетов, преподаватель которых подорвал гранату в казарме, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T07:44

2024-09-21T07:44

2024-09-21T11:56

усолье-сибирское

иркутская область

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ИРКУТСК, 21 сен — РИА Новости. Министерство образования Иркутской области извинилось перед родителям кадетов, преподаватель которых подорвал гранату в казарме, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Министерство образования и руководство корпуса принесли извинения родителям за тревогу и волнение, которое они пережили. <…> Минобразования тщательно отработает не только по выявлению виновных в случившемся, но и по системным изменениям в воспитательной работе кадетского корпуса", — говорится в релизе.Глава ведомства Максим Парфенов поручил подключить к работе с детьми и родителями специалистов регионального Центра профилактики, реабилитации и коррекции.Инцидент в кадетском корпусе в городе Усолье-Сибирское произошел вечером 13 сентября. Преподаватель подорвал в казарме страйкбольную гранату. Учащихся одиннадцатого класса, находившихся в тот момент в помещении, вывели через запасной выход в другую казарму. Никто не пострадал.Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о превышении полномочий. С 14 сентября на протяжении всей недели с кадетами, воспитателями и родителями работали специалисты министерства образования, психологи, сотрудники правоохранительных органов. С родителями кадетов встретилась заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971906713.html

усолье-сибирское

иркутская область

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усолье-сибирское, иркутская область